全中運開幕 副總統陳建仁親臨致詞

107年全中運21日晚間在台中洲際棒球場多功能運動中心登場，開幕節目由台中市新民高中、東山高中、台中城市舞團以及台中競技啦啦隊協會120人共同帶來精彩的演出。（馮惠宜攝）

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副總統陳建仁親臨台中參與107年全國中等學校運動會開幕典禮，為選手加油打氣。（馮惠宜攝）
全中運聖火在21日晚間有代表台中市的兩名聖火手帶到開幕典禮中，宣告全中運6天賽事正式展開。（馮惠宜攝）

107年全國中等學校運動會21日晚間在台中洲際棒球場多功能運動中心盛大舉辦開幕式，副總統陳建仁親臨會場祝福選手不斷挑戰自我、再造嘉績、攀越顛峰；最後在聖火手將象徵性的聖火配合聲光動畫點燃聖火後，為期6天的全中運賽事也正式展開。

107年全中運幕儀式以「夠青春！GO台中」為主題，開幕儀式由教育部長吳茂昆宣布活動正式開始，台中市副市長林依瑩也代表市長林佳龍預祝全中運圓滿成功。

副總統陳建仁致詞時表示，全中運是全國中等學校學生最高的競技殿堂，表現優異的選手，將來有機會到2018年阿根廷青年奧會，2019年台中青亞奧運會還有2010年的東京奧運會的競技舞台上一展身手，只要大家秉持著勇於挑戰，永不放棄的運動精神，各位的汗水與淚水會再一次成為台灣人民的榮耀。

陳建仁也說，2018年台中市是力與美交織的一年，在全中運之後，在11月「2018台中市世界花卉博覽會」也將登場，從健康競技的運動家精神，到發現台中GREEN、NATURE與PEOPLE三者合諧的美好價值，相信不管是居住在台中的人、或是來台中做客的朋友，都可以感受到這個城市的光榮。

開幕節目由台中市新民高中、東山高中、台中城市舞團以及台中競技啦啦隊協會等120人共同演出，搭配競技啦啦隊、彩球跳躍、爵士舞、跑酷、競技體操多元的表演形式結合科技投影，展現台中市繽紛多元的文化面貌，精彩演出警豔全場。

在貴賓致詞後，聖火手李國慶及陳篟安以象徵性的聖火配合動畫點燃聖火，也宣告為期6天賽事，18種不同賽程在台中市全區各競賽場館同步登場。

(中時 )

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