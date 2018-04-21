台南「阿隆黑輪」大腸包小腸超美味

2018年04月21日 20:28 中時 曹婷婷

阿隆黑輪的老闆最自豪的就是自家大腸，以大小茴香等中藥材事先炒過再灌製而成，是外面吃不到的好味道。（曹婷婷攝）

來到台南尋訪美味，需要一點敏銳嗅覺，位於台南市東區區公所正對面的鐵皮屋，藏著一家乍看不起眼、但嘗過就著迷的「阿隆黑輪」，攤位琳瑯滿目的美食，招牌當屬 「大腸包小腸」，皆為老闆親自灌製，尤其，糯米腸還加入大小茴香、陳皮炒過，口感獨特。

阿隆黑輪迄今已有40年歷史，老闆阿隆說，父親早年推著攤車賣黑輪起家，原本在健康路一代擺攤，後來他接手後，就落腳東區這處鐵皮屋，儘管沒有醒目店招，就著簡單空間擺攤做起生意，但靠著美味口碑，客人絡繹不絕。

阿隆從一開店，手就沒停過，店內賣的其實都是很尋常的口味，黑輪、米血、甜不辣、糯米腸、花枝丸等，之所以廣受客人喜愛，他笑稱，大概就是好吃、大家都很支持。客人則盛讚，東西實在，像是糯米腸，咬起來口感扎實、香味獨特，非坊間糯米腸所能比擬。

老闆最推崇的口味也是糯米腸與香腸，他說，這2樣食材都是他親手灌製，糯米腸先以大茴香、小茴香、陳皮和花椒炒過，香腸也是自己灌製，香氣口感俱佳，因此，儘管這兩味堪稱是普通不過的小吃，卻受到很多消費者青睞，且年齡層廣泛，從老到少都獨鍾這款好味道。

(中時 )