台南「阿隆黑輪」大腸包小腸超美味

大腸包小腸就是阿隆黑輪的招牌，大腸以大小茴香、陳皮等中藥材事先炒過再灌製，口味獨特，香腸也是自家灌製而成，幾乎是饕客必點。（曹婷婷攝）

友善列印
中時
阿隆黑輪的老闆最自豪的就是自家大腸，以大小茴香等中藥材事先炒過再灌製而成，是外面吃不到的好味道。（曹婷婷攝）

來到台南尋訪美味，需要一點敏銳嗅覺，位於台南市東區區公所正對面的鐵皮屋，藏著一家乍看不起眼、但嘗過就著迷的「阿隆黑輪」，攤位琳瑯滿目的美食，招牌當屬　「大腸包小腸」，皆為老闆親自灌製，尤其，糯米腸還加入大小茴香、陳皮炒過，口感獨特。

阿隆黑輪迄今已有40年歷史，老闆阿隆說，父親早年推著攤車賣黑輪起家，原本在健康路一代擺攤，後來他接手後，就落腳東區這處鐵皮屋，儘管沒有醒目店招，就著簡單空間擺攤做起生意，但靠著美味口碑，客人絡繹不絕。

阿隆從一開店，手就沒停過，店內賣的其實都是很尋常的口味，黑輪、米血、甜不辣、糯米腸、花枝丸等，之所以廣受客人喜愛，他笑稱，大概就是好吃、大家都很支持。客人則盛讚，東西實在，像是糯米腸，咬起來口感扎實、香味獨特，非坊間糯米腸所能比擬。

老闆最推崇的口味也是糯米腸與香腸，他說，這2樣食材都是他親手灌製，糯米腸先以大茴香、小茴香、陳皮和花椒炒過，香腸也是自己灌製，香氣口感俱佳，因此，儘管這兩味堪稱是普通不過的小吃，卻受到很多消費者青睞，且年齡層廣泛，從老到少都獨鍾這款好味道。

(中時 )

全中運開幕 副總統陳建仁親臨致… 氣溫回暖！ 專家教你羽絨衣該怎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。