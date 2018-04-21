離家70年 85歲老兵江蘇探親祭祖

2018年04月21日 20:57 旺報 陳君碩

老兵金貴發在大陸的親屬歡迎他前來探親。(今日頭條提供)

4月21日上午，尋親70年終於與老家親人團圓的臺灣老兵金貴發，攜妻兒前往家鄉江蘇高郵祭祖。站在父母和兄弟的墳前，金貴發數十年的鄉愁和思念之情，都在此刻化為淚水，不禁潸然淚下，他坦言「70年都沒有掉過眼淚！」

1948年，15歲的金貴發跟著部隊遠赴臺灣，從此與家鄉親人失去聯繫。離鄉多年，85歲高齡的金貴發說話還保有揚州口音，即便他早已記不清回家的路，但他仍希望有生之年能回到老家——江蘇高郵縣大紅橋龍繡莊，見見失聯已久的大陸親人或後代。幾經波折，金貴發在今日頭條「兩岸尋親」項目的幫助下，終於在江蘇高郵菱塘回族鄉找到心心念念的的老家親人，場景就猶如詩句「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛催」。

這條回鄉路，臺灣老兵金貴發走了70年，如今，最親近的兄弟都已離開人世，金貴發在弟弟的墳前不禁感慨地叨念著：「你怎麼這麼早就走了！」但看到家族晚輩們還能聚在一起，金爺爺說，我的哥哥弟弟雖然不在了，但還有其他親人在，就感覺看到了希望。

時光回溯到1948年。金貴發在鎮江與家人走散後，跟著部隊前往浙江，後來在上海吳淞口搭船遠赴臺灣。在臺灣，金貴發心中常念念不捨老家的一切，每逢年過節都會跟兒孫們提起家鄉往事。兩岸開放交流後，他特地請托部隊同袍打聽家鄉親人的下落，甚至通過登報、跟著旅行團前往江蘇等途徑查找，卻始終沒有進一步的消息，讓他不免有些失落。

隨著父親的年紀越來越大，做子女的看在眼裡，難受在心裡，金貴發的兒子金志強透露，「也許是父親覺得找不著親人了，我們之前曾問他要不要回去家鄉看看，他說不用了，後來我們說要通過互聯網幫他找親人，他重新燃起一線希望。」

2018年1月9日，頭條尋人將金貴發的尋親啟事發佈後，將該消息推送給了江蘇揚州高郵的部分今日頭條使用者，經過20天的時間，終於在高郵菱塘回族鄉找到了金貴發要找的親人。據金貴發在高郵的侄子描述，當時他偶然間流覽了今日頭條，看到一則老兵尋親的消息，沒想到打開來看，正是他們家失散多年的親人。

(旺報 )