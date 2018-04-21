遼寧20海日起海警 陸國產航母將海試

2018年04月21日 20:55 旺報 李鋅銅

大陸遼寧海事局網站4月20日連續發布遼航警0081、遼航警0082、遼航警0083三條航行警告，指本月20日至28日渤海海峽黃海北部、渤海、渤海北部將執行軍事任務。包括大陸和國外軍事觀察人士都認為，大陸首艘國產航母002型將海試，尤其可能在4月23日大陸海軍節登場。

新發布的航行警告分別是：遼航警0081：渤海海峽，黃海北部，4月20日16時至27日16時。遼航警0082：渤海，4月23日08時至26日08時。遼航警0083：渤海北部，23日至28日，每日08時至17時。航行警告公布了相關座標，「在諸點連線範圍內執行軍事任務，禁止駛入。」「任何船隻在上述時間內不得進入該海域,希各航船注意。」

大陸軍事觀察人士說，警航範圍附近的遼寧大連正是大陸首艘國產航母的建造地，葫蘆島興城附近又有殲-15航母艦載機訓練基地，再加上4月23日是愛國軍迷熱切期待的海軍節即將來臨，未來幾天，大陸國產航母很可能「驚喜呈現」。

大陸中船重工大連船舶董事長劉征之前曾表示，首艘國產航母當時已進入聯調，主機已經動車，「2018將有驚喜」呈現。再根據大陸媒體本月以來陸續發布的照片顯示，航母艦島上的相控雷達已安裝完畢，腳手架基本拆除後，頂板雷達陣列轉動，可能正在測試內部系統功能。航母煙囪冒出黑煙，應是在測試主機動力。種種跡象都說明距離首艘航母正式試航指日可待！

(旺報 )