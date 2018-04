亞莉安娜新曲奪70國iTunes冠軍 MV大玩「顛倒世界」

2018年04月21日 20:39 中時 徐桐炘

Ariana Grande - No Tears Left To Cry

去年在台舉辦演唱會一票難求的流行天后亞莉安娜(Ariana Grande) ,從今年1月1日起便不在官方推特發文,在社群網站上約莫神隱5個月,直到本月17日起,開始用眼淚的表情符號跟一句「好想你」恢復在平台發文,接著以上下顛倒的文字“ʎɹɔ oʇ ʇɟǝl sɹɐǝʇ ou”來揭露新單曲名稱,20日正式宣布新作〈No Tears Left To Cry〉誕生,發佈之後即空降70國iTunes冠軍。

亞莉安娜的新單曲名稱刻意以顛倒方式呈現,其實是象徵她在經歷過恐攻之後,她的人生有了無比巨大的轉變,尤其是在這首新曲的歌詞中寫道:「Ain’t got no tears left to cry,(我的淚已經流乾) So Im loving, Im living, Im picking it up.(所以我收拾好情緒繼續向前努力生活) 。」歌迷們能隱約中看出,亞莉安娜在經歷這場悲劇後最真實的心情。

單曲的音樂錄影帶也在同一時間於YouTube平台上線,上線不到一天也衝破千萬觀看。MV中其實也充滿著世界顛倒翻轉的巧思,亞莉安娜在無重力世界中一邊歌唱一邊漫舞,而這次她也一改之前招牌的「沖天炮馬尾」髮型,而改成低馬尾和銀白髮色的造型,比起之前更多了一份成熟魅力。

這首單曲目前確定是她即將來臨的第四張個人專輯首支主打單曲,並且請到有神曲製造機之稱的製作人Max Martin操刀,亞莉安娜充滿爆發力和寬廣音域的嗓音,再次在這首新歌中表露無遺。她的經紀人日前受訪時表示:「亞莉安娜即將就會推出她的第四張專輯,其中會有更多真實、純粹的聲音,她有一個極度非凡的嗓音,是時候讓她唱一些能夠代表她的歌了。」

(中時 )