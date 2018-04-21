戰鬥艦不打折 陸002型國產航母裝備升級

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旺報

大陸002型國產航母傳將海試。大陸軍事專家表示，002型和遼寧艦最大的區別不僅是國產化的問題，更是一個戰鬥屬性的問題。遼寧艦服役帶著有較強的實驗性質，因此被外界稱為是一艘「試驗艦、訓練艦和作戰艦」，而002航母則是一艘不折不扣的戰鬥艦，有許多升級版改良，讓大土軍事迷眼睛一亮。

大陸運事分析家指出，大陸在船舶推進系統研發方面取得的一項技術突破，使其第二艘國產航母能夠在不使用核動力的情況下，應用世界上最先進的飛機彈射系統。消息來源指出，綜合推進系統（IPS）的研發，將使航母效力更高，動力更強，配備電磁彈射系統，而不是技術水準相對落後的蒸汽彈射系統。

大陸解放軍高層熱衷於為002號航母使用電磁彈射系統，但問題是常規動力航母是否能夠支援電磁彈射系統？現在這個問題已經解決了。軍事分析家指出，這個解決方案是由中國海軍工程師馬偉明領導的一個研究團隊提供，該團隊開發了一種中壓直流綜合電力系統，取代先前基於交流電的系統。

中國科學院電工研究所軍事技術專家王平表示，這一創新設計說明常規航母能夠裝備高能耗發射系統和武器，這不只是一個從交流電切換至直流電的簡單開關，而是能源及配電系統的全面大修－－從蒸汽鍋爐到能源存儲裝置。王平說，未來這種科技不只會用來彈射飛機，還會用來發射飛彈及衛星，甚至還有可能應用於高速列車。

(旺報 )

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