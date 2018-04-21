身高曝光！Baby脫鞋秒矮一截 Selina虧「下樓了」

2018年04月21日 20:49 中時電子報 蔡曉婷

Baby一脫鞋頓時矮一截。（圖／翻攝自秒拍）

鄧超虧Baby脫鞋後跪著走。（圖／翻攝自秒拍）

網友挖Baby穿拖鞋照片。（圖／取自新浪微博）

新一季《奔跑吧》日前熱鬧開播，昨(20日)播出的最新一集中，請來天王嫂昆凌與Selina等人參加，其中一關要求眾人當場脫鞋坐在墊子上，豈料看似穿著普通白球鞋的Angelababy（Baby）一脫鞋竟當場矮了一截，讓一旁Selina忍不住虧說：「Baby，妳怎麼下樓了」。

Baby等人昨在節目中闖關時，突然被導演要求集體脫鞋，讓Baby一開始有些尷尬，打預防針說：「可能會很臭，那麼多人脫鞋，這房間通風嗎？」之後還是默默脫掉了白球鞋，但瞬間看來矮了至少5公分，Selina見狀秒吐槽Baby看起來像下了樓梯，鄧超也補刀：「Baby一脫鞋，跪著走了」。

見眾人大笑，Baby馬上害羞起來坐在椅子上，自嘲：「都不敢站起來了」，也引發網友對Baby真實身高的關注，過去她曾公開官方身高是168公分，有網友挖出她昔日穿著拖鞋，站在號稱180公分的鄧超和169公分的迪麗熱巴旁邊，似乎比例正常，讓力挺她的網友說：「別黑她了，沒168公分，至少也有165公分好嗎」。

(中時電子報)