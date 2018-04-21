大甲媽遶境顏清標戴斗笠騎重機 吃紅單的是車主

2018年04月21日 20:49 中時 吳敏菁 、 張國欽

大甲鎮瀾宮董事長顏清標戴斗笠戴斗笠騎重機，也受到熱烈歡迎，也受到網友熱議。（翻攝）

大甲鎮瀾宮媽祖20日回鑾進香隊伍經過彰化大村鄉，信眾蜂擁，鎮瀾宮董事長顏清標戴斗笠騎重機，也受到熱烈的包圍，信徒紛紛拍照，連義警也要求合影，事後網友在批踢踢實業坊批「顏前立委騎機車沒戴安全帽」，員林警分局依逕行舉發的程序，就影像對車主開單500元。

大甲媽吸引萬人夾道歡迎，董事長顏清標也像超級大明星下鄉，友人熱情提供重機讓他騎一下，照片傳出，掀起熱議，有人質疑，沒戴安全帽，連立委也不守法，警察不僅不開單，還搶著去拍照？「這...」

網友有諒解的說，「這是鄉下，況且又是大甲媽繞境耶！誰想那麼多」、「當時也是有點表演性質，不是常態」、「拜拜共歡喜，情況特殊也不用太苛警察斗膽去開單了」。

影片中，群眾看著顏清標戴斗笠騎重機，緩緩上路，歡呼大喊「偶像」，紛紛衝上前合影，顏清標在盛情難卻下，笑著一一接受合影了，但竟連「警察」，也跑上去合照，照片流出後，被痛批。

員林警分局警表示，穿著類似警察制服男子是義警，帽子和背心，都繡有義警字樣，不是警察，但義警是協助勤務，將要求規範，儘管是協勤，還是不能去做勤務以外的行為。

至於顏清標是否違規？員林警分局表示，依逕行舉發的程序，根據影像畫面蒐證，確定車牌的車主，針對車主開單500元，車主可以申訴，提出沒有騎車證明。

警方強調，顏清標雖然是名人，但並沒有因此放法律假期，只是當時並無攔查，事後網友以影片檢舉，只能依法採逕行檢舉的處理方式，針對車主開單。

(中時 )