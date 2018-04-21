強勢反擊！中信兄弟炸3轟打垮富邦悍將

2018年04月21日 20:49 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將開季至今，打中信兄弟打得相當順手，昨對戰也拿下勝利，不過他們今(21日)繼續在主場新莊棒球場作戰，卻踢到了大鐵板，先發陳鴻文沒能如前2場般威風，頻遇亂流，讓中信靠王勝偉、陳子豪和許基宏3發全壘打領軍，狂掃19安以15比4大勝富邦，中止五連敗。

富邦跟中信的「金控大戰」，自開季以來常吸引不少關注，此役適逢周末假日，共有11712名球迷進場，距滿場只差438人。今天的比賽還沒開始，場外約下午三點左右，就已湧現不少人潮；新莊球場的汽機車停車位，很早就被停滿，富邦位於一樓的主題商店，也是大排長龍。

此役之前，陳鴻文先發奪2連勝，都是對中信拿下，共投13.2局無失分，表現相當神勇；然而，他這場比賽再碰中信，卻慘遭炮擊，被打10安掉10分，包括被王勝偉跟陳子豪轟出全壘打，用93球苦撐4.1局早早打卡下班，投出本季至今最慘烈一役。

有打線給10分相挺，中信先發蔡齊哲投起來更有信心，揮別前3場不穩，此役投5.2局，僅在4下被打4安、失3分；他6下留下2出局一二壘有人局面，帶著勝投資格退場。中信總教練史耐德透露，其實早在一壘有人2出局時，就有考慮換下蔡齊哲，但蔡齊哲本人堅持不下場。

蔡齊哲解釋，當時覺得2出局了，如果能投完，就能減輕牛棚負擔。結果蔡齊哲面對下一棒張正偉，被打出安打後才退場；接替的吳蔚驊雖控球不穩，滿壘時投出保送，奉送富邦1分，不過中信緊急再推出洪宸宇，仍舊擋住富邦的反攻。

富邦錯過大好機會，隨後3個半局反攻，未能再突破中信投手群防線，1分未得，讓中信帶走勝利，三連戰系列賽扳回一城。蔡齊哲用96球投5.2局被打9安、失4分，總算拿到一軍生涯首勝；陳鴻文4.1局失10分，中斷連續17局無失分紀錄，苦吞本季第2敗。

有打線護航，蔡齊哲總算摘下首勝，在上萬名球迷面前投球，面對緊張氣氛，他沒有被影響，「我完全專注在場上，沒太去管外界的聲音。」拿下勝利，他最開心是能替球隊止敗，也有越投節奏越好的感覺，「這只是個開始，還有很多場比賽要投。」

史總向來對蔡齊哲評價不錯，如今他拿到首勝，表現讓史總相當滿意，「他很年輕，也是很日真的選手，難免會遇到一些顛簸的狀況，生涯初期給他那麼多機會，這些都將成為他成長的養分。」

中信投打俱佳止敗，史總直言這是重要的一勝，「代表球員都在意勝利，投手和打者都很用心，全力打出好比賽。」能在左外野不少中信球迷面前止敗，更讓史總直呼，是意義非凡的一勝，「輸球時有些低迷，很多不離不棄的球迷仍願意來，我們必須全力以赴，拿出對得起球迷的表現。」

兩隊昨因近身球釀衝突，此役只要中信投手投出近身球，不時會聽到場邊球迷鼓譟，中信總教練史耐德能明白這狀況，「經過昨晚，近身球會讓氣氛變得緊張，但無論球迷的反應如何，投手們還是得勇於攻擊內角，沒想過要傷害對方。」

(中時電子報)