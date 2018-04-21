專訪／王柏傑車禍險失雙腿 「拒絕再騎」規勸好友張孝全

王柏傑感激仍保有健全雙腿，也格外謝謝第一時刻伸手救援的好友。（攝影記者 盧禕祺）

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王柏傑（右起）和金馬執委會聞天祥、導演張林子在金馬奇幻影展相聚。（華映提供）

王柏傑在科幻青春電影《鏡像人·明日青春》飾演眼面臨死亡的絕症患者，為琢磨演出「求生意志」，第一天定妝後就坐在鏡子前催眠自己，「你就是快死了！生命快結束了。」其實他退伍後遇上重大車禍，雖然醫生表示他很好運，因為許多人都甚至因此失去雙腿，但他心情上依然陷入絕境，「從醫院回家的路上，我和經紀人都是一陣絕望，不知道接下來該怎麼辦，剛退伍腿就斷了！」

幸好接連兩部電影找上門，演完《盛情款待》又收到《鏡像人》邀請，王柏傑在片中設定的科幻世界裡，必須獲得顏卓靈的血液才能生存，被問是否遇過「救命恩人」，他表示遭遇兩次車禍都是請一位圈外好兄弟幫忙處理，其中一次對方更是直奔醫院幫忙辦理手術的程序，王柏傑感謝之餘也更珍惜生命，「現在都沒有再騎車，會有陰影！」連愛玩重機的好友張孝全也受影響不再騎車，「看我出這麼嚴重的事，他也會怕。」

張林子當年看完《九降風》就想和王柏傑合作，笑言等了12年終於找到機會為對方量身打造角色，他認為王柏傑多年來沒有太大改變，除了帥氣外表，也維持率真性情。張林子表示自己深受台灣電影影響，視名導侯孝賢為偶像，此次更請到侯導御用剪接師廖慶松，開心表示：「廖老師給了我很大的信心，本來是想請他為電影再修短一些，沒想到最後的版本竟是長了一分鐘，讓我對這個作品更有信心了。」該片預計下半年在台上映。

(中時 )

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