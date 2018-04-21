有洋蔥！ 林大晉父積極抗癌仍病逝 盼再續父子緣

林大晉在爸爸生病期間醫院、工作兩頭跑。（藝拍集合提供）

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林大晉和弟弟常帶爸媽出國玩。（藝拍集合提供）
林爸爸是大晉的頭號粉絲。（藝拍集合提供）
林爸爸車上還放著大晉剛出道時的照片。（藝拍集合提供）
大晉小時候的全家福照片。（藝拍集合提供）

歌手林大晉父親19日因癌症病逝，享壽70歲，林大晉在父親臨終前，緊握著他的手說：「爸爸，你答應我，將來要投胎成為我的小孩，換我陪著你、保護你。」林爸爸聽了也流下眼淚，嚥下最後一口氣。

林大晉在演藝圈闖盪20年，曾組過男團「POSTM2N」，林爸爸原本開髮廊當理髮師，後來轉行開計程車，一間扛起大晉和弟弟的學費及生活費，大晉高中出道當歌手時，爸爸怕兒子被同儕瞧不起，開車送兄弟倆上學後總是躲得遠遠的，就連大晉當年住宿舍時，爸爸也只能利用他通告空檔躲在角落看兒子的狀況，讓他覺得十分不捨。

林大晉和父親感情深厚，不僅在他歌壇失落的低潮期時，仍咬牙撐起家計，支持兒子追夢，甚至開計程車時，都會熱情推薦POSTM2N的音樂給乘客聽，是他的頭號粉絲。2016年林大晉開個唱時他還曾現身站台，看到兒子圓夢激動得老淚縱橫，令人為之動容。

林爸爸去年9月被發現口腔有腫瘤，經檢查得知已經是癌症末期，但林爸爸相當積極抗癌，半年來做過許多化療及放射線治療，這段日子林大晉也是工作、醫院兩頭奔波，甚至想過引退全心照顧爸爸，但他看到爸爸積極的求生意志，到最後必須忍受疼痛在身上開洞放管，決定還是堅守當初和爸爸的約定，繼續耕耘音樂夢。他難掩哀傷說：「我爸爸雖然是個小小的計程車司機，但卻是最值得敬佩的大英雄，很開心他教會了我永不放棄的精神，更開心我叫林大晉！」林爸爸告別式訂在5月5日下午4點於板橋殯儀館明孝廳舉行。

(中時 )

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