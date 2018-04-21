唱出愛的力量！翻轉教育音樂會募款900萬助學

2018年04月21日 21:25 中時 盧金足

中台灣熱心的近百家企業有錢出錢，有力出力，順利促成「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會。（盧金足攝）

「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會圓滿舉行，會中也頒發感謝狀給贊助與捐款的企業。（盧金足攝）

龍寶建設董事長張麗莉表示，自己有愛管閒事的精神，推動「發願成才」幫助更多孩子獲得一技之長，當務之急要解決的是業師來源，與建築及營造亟需提供工作的機會。（盧金足攝）

台中市建築經營協會理事長陳武華響應愛心助學，經過半年來的籌畫，「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會開唱，感謝各行各業力挺。（盧金足攝）

台中市建築經營協會理事長陳武華（左）代表該協會捐款40萬元給中興大學推動「興翼計畫」，轉動台灣愛的力量。（盧金足攝）

人人都來當弱勢孩子的貴人！台中市建築經營協會、台中市逢甲大學EMBA第11屆聯誼會、龍寶建設等企業人士，21日在國立中興大學舉辦「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，募集900萬元，將捐贈給台灣行動菩薩助學協會，協助推動「育成試探」及「發願成才」計畫，企業界發揮愛心助學，獲得掌聲與讚聲，成為台中最美的風景。

龍寶建設董事長張麗莉表示，4年前開始投注「發願成才」，從民間帶頭為技藝傳承付出，也獲得台中市政府和教育部關注，技職教育斷層問題值得省思，學生畢業即就業的承諾即將兌現，學生也從品格教育和生活美學，為自己的技藝學習打下健全基礎。

「我就是有愛管閒事的精神」張麗莉說，自己擅長游泳也是擁有救生員資格，救生員必須抱持「人溺己溺」的信念，所以在社會公益的領域，一路走來獲得很多響應，出錢出力的人愈來愈多，幫助更多孩子獲得一技之長，當務之急要解決的是業師來源，與建築及營造業亟需提供工作機會。

台中市建築經營協會理事長陳武華強調，給予弱勢孩子脫貧的機會，盼業師技術得以傳承，培育出為社會所用的技術人才，近百家企業共襄盛舉，募集900萬元，愛心助學，經過半年來的籌畫，「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會開唱，感謝各行各業力挺。

麗明營造董事長、台中市逢甲大學EMBA第11屆聯誼會會長吳春山表示，為台灣行動菩薩助學協會助學不只利人也利己，種下愛和善心的種子，現在連遠自日本及其他國際的社團也有心參與，轉動愛的力量無遠弗屆。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲說，接棒擔任歷經14年時間的台灣行動菩薩助學協會，該協會的3大目標，1是助學，2為課業輔導，3就是發願成材，企業界付出的心力讓他很感動，在他的心目中都是社會上的最珍貴的「稀有動物」。

陳志聲表示，目前台灣行動菩薩助學協會助學助養的學生已累積上萬人次，從以往的「給魚」支助，轉變為給「釣竿」的協助，透過「育成試探」及「發願成才」的技職教育計畫，助孩子習得職場所需的技職技術，並從中幫助孩子建立自信心。

「翻轉教育、倍愛起飛」公益演唱會，藉由歌聲的凝聚，讓愛再次循環；今晚登場表演歌手有金曲歌后詹雅雯、黃妃，溫暖男聲李子森、李明洋，超偶天籟符瓊音、朱俐靜等人，動人歌場，全場聽得如痴如醉。

音樂會的亮點，還包括興建日籍建築師伊東豊雄設計台中國家歌劇院的吳春山，歌聲水準之上，還出過多張音樂CD，今晚也登台獻唱，贏得觀眾如雷掌聲。

教育是脫貧的捷徑！近百家響應贊助和捐款挹注的企業，為這場公益音樂會奉獻心力，台中市建築經營協會也捐款40萬元給中興大學推動「興翼計畫」，盼從校園扎根，培育更多優秀學子。

參與的包括台中市不動產代銷公會、大熊建設、喬立建設、萬群地產、名緯廣告等企業也感動的表示，看到許多受過協會援助的孩子們，靠著所學，改變自己的命運、改善家庭環境，以後自己也有能力成為手心向下的資助者，回饋社會，成為循環的正能量。

(中時 )