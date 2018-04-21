SBL冠軍賽》豪神降臨沒用 璞園強壓富邦摘首勝

戴維斯21日單場投進5顆三分球，幫助璞園搶下總冠軍賽首勝。(中華籃協提供)

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看到弟弟林書緯有好表現，林書豪都不禁替他歡呼。(中華籃協提供)

SBL總冠軍賽21日在高雄巨蛋開打，更吸引5千多人進場觀戰，儘管富邦勇士擁有「豪」華加油團(林書豪全家人)助陣，卻仍擋不住「新台灣人」戴維斯的兇猛三分外線攻勢，璞園終場89比82力挫富邦，漂亮拿下總冠軍賽首勝。

或因這是今年首場總冠軍賽，兩隊第1節都各發生7失誤，只是璞園掌握較多快攻反擊機會，幫助他們打完首節，就取得21比13領先，富邦首節投19中4，命中率僅2成11，林書緯首節投2中0，得分掛零，只有1助攻。

璞園第2節換戴維斯發威，靠他連進2顆三分球，璞園一度領先到10分，幸好林書緯在上半場結束前連取6分，讓林書豪都興奮到站起揮拳歡呼，上半場結束，璞園40比36領先，富邦上半場罰14中9，璞園則是0罰。

比賽來到第3節，施晉堯在這1節獨拿9分，跟戴維斯毅然扛下璞園進攻重任，打完前3節，璞園取得60比51領先，但在第4節，富邦逐漸穩定攻守節奏，更慢慢追近比分，打到最後7分鐘，富邦追到只差4分的小幅差距。

戴維斯此時挺身而出，又是連進兩顆中距離，陳堅恩也投進三分球，璞園把領先差距擴大到12分，富邦雖在最後關頭打出6比0，且企圖利用故意犯規戰術追分，可惜璞園發揮穩定罰球實力，仍把今年總冠軍賽首勝穩穩拿下。

戴維斯是璞園搶下首勝的最大功臣，全場投13中8，含三分球投7中5，拿21分、13籃板、4助攻與5火鍋，施晉堯替補貢獻15分；富邦則以塞勒23分、13籃板表現較佳，林書緯替補攻下13分，投13中5手感勉強及格。

(中時電子報)

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