華千涵進美國賭場 竟被誤認是「這個」年紀

2018年04月21日 21:26 中時 洪秀瑛

華千涵學京劇出身。（麥子娛樂提供）

華千涵很想挑戰拍武打戲。（麥子娛樂提供）

華千涵（左）在《人間規則》的短髮造型。（麥子娛樂提供）

華千涵（左）在《人間規則》和男主角。（麥子娛樂提供）

華千涵在《人間規則》演電腦駭客。（麥子娛樂提供）

華千涵在《人間規則》演電腦駭客。（麥子娛樂提供）

與美國演員菲利普蘇里亞諾父子相見歡。（取自臉書）

在菲利普蘇里亞諾的家中庭院。（取自臉書）

華千涵出道5年，在民視曾演出《嫁妝》、《我的老師叫小賀》等戲，今年初她和民視約滿恢復自由身，前陣子抽空到洛杉磯度假一個半月，跟著乾媽在洛杉磯的賭場初體驗，她進場後，竟被工作人員警告「未滿18歲不能靠近賭桌」，她馬上拿護照「驗明正身」，29歲的真實年紀當場嚇壞一群人，「我內心暗爽啊」。

她在賭場內小玩幾把，度假期間還看了太陽馬戲團的秀，透過乾媽引薦，也和美國演員菲利普蘇里亞諾（Philip Suriano）父子相見歡，蘇里亞諾曾和莎朗史東拍過電影《賭國風雲》。華千涵並接受落洛杉磯華人電台專訪，收穫滿滿，唯一缺憾是沒到環球影城，有艷遇？她笑說，只有被黑人女生稱讚她衣服穿得漂亮，「而且媽媽都在旁邊，根本沒機會」。她坦言現在身邊有追求者，但還不急著談戀愛，對於曾和民視演員陳謙文傳緋聞，她笑言「他不是我的菜啦」。

她回想以前拍八點檔苦不堪言，演癡心女曾被網友轟「無腦」，也演過小三，在《春花望露》還慘遭戲中負心漢成潤狠揍，有一場遭下藥迷姦的戲，牡羊座的她少根筋，透露當初臨時被告知要拍這場戲時，沒想太多，加上八點檔尺度不大，成潤撲上後，鏡頭即轉開。

這場戲因被當成預告不斷播放，反招來前輩關心：「妳怎麼會答應拍這場戲？」她原本演完這場戲，心裡默默給自己按讚，沒想到前輩的關心，沒事變有事，她事後對經紀人哭訴說：「我是不是做錯了？」

去年底，她曾到杭州拍攝網劇《人間規則》，剪短髮飾演天才型電腦高手，坦言拍八點檔及大陸劇差別大，on檔戲是隨時拿到劇本，很能激發演技，在大陸拍戲有完整劇本，能提前作功課，各有不同歷練，對演技也都有幫助。

畢業自國立台灣戲曲學院京劇系的她，身段了得，最大願望是能挑戰演武打戲，期盼今年接到不同角色演出，也希望能朝主持發展，獲知東森美洲台已邀她擔任2018年新人王大賽總決賽主持人，她竟激動得喜極而泣。

(中時 )