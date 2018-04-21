型男藝術家安哲為國爭光 作品入選「插畫界奧斯卡」

2018年04月21日 21:36 中時 洪秀瑛

獎狀。（好好娛樂提供）

型男藝術家安哲最近在國際上獲得新殊榮，以插畫作品《阿河》入選有「插畫界奧斯卡」之稱的2018義大利波隆那插畫展，再次為國爭光。獎狀從義大利漂洋過海終於來台，安哲開心與大家分享這項榮耀。

安哲不但顏值高，藝術才華也得到越來越多的肯定。最近除了仍埋首創作，準備今年將推出新的畫本出版之外，接連有許多國際品牌紛紛指定安哲合作，希望藉由他的畫筆為自家增添新色彩。每樣工作都與「國際」二字扯上關係，包括為國片《誰先愛上他的》設計國際版海報，趕在義大利遠東國際電影節世界首映前公開；接連為蘭蔻設計唇膏禮盒、為ALLSAINTS在皮衣上手繪專屬塗鴉，皆為國際品牌，難怪被同事戲稱可改名為「國際安」。

這次入選波隆那插畫展，是他繼法國安古蘭國際漫畫節新秀獎、歐漫前衛漫畫節瑞士琉森Fumetto新秀獎首獎、韓國首爾第十屆國際動畫競賽角色故事設計類亞軍等獎項之後，再度獲得國際肯定。安哲表示，一直以平常心努力創作，能得獎當然開心，更希望藉此讓世界上更多人看到台灣豐沛的創作能量。

他亦客串電視劇《我的男孩》演出，飾演美術設計大師，肩負輕鬆搞笑的喜劇元素，他坦言首次嘗試和以往不同的表演方式，ㄧ開始感到困難，也擔心不到位，所以會跟導演討論，如第ㄧ次出場，撥開擋住自己眼睛的瀏海動作，就是和導演ㄧ起討論出來的，以及有幕看到喜歡的女生被追走的昏倒姿勢，當時腦中想了好幾種方式，最後讓導演選擇效果比較好的。

(中時 )