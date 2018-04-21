世界地球日就在明天 快來恆春淨攤免費住宿

2018年04月21日 21:37 中時 謝佳潾

在全球的海漂垃圾及塑膠製品仍然不斷增多的當下，我們是不是也能為地球，為腳下的土地做些什麼？如果你在恆春半島，歡迎一同來響應。

在4/22日當天的下午三點到六點 在恆春的南灣、大灣、船帆石、後壁湖、小巴里、後灣以及佳樂水等沙灘，會有淨海和淨灘的活動。

歡迎各位的加入，而遙遠的妳，如果沒時間，也可以從身邊的環保簡單做起，讓我們把這天變成一個美好的起點吧！

報名請點擊以下網址進入活動頁面 - https://www.facebook.com/events/639874646345517/

主辦單位表示，目前很多商家都提供了各式的優惠，如下：

1.恆春「防曬不要擦太多」民宿提供兩個房間免費住宿

2.車城「阿榮的背包客棧」提供十床免費住宿

3.砂島「蒂棻尼旅店」提供三間雙人房免費住宿

4.恆春老街「打鐵街背包客棧」提供十床免費住宿

5. 恆春「慕蘭旅店」提供四間免費住宿。（雙人*1，四人*2，六人*1）

6.恆春「海族軒 」提供三間雙人房免費住宿

7. 恆春「曼波渡假旅店」兩間雙人房免費住宿

8. 恆春「Wave elephant 工作室」五床免費住宿

提醒參加者，床位有限，欲淨灘，需提早聯絡民宿訂床位喔！

(中時 )