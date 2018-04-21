全台33家醫療院所,用「病人安全」在國際發聲

2018年04月21日 21:37 中時 馮惠宜

台灣病人安全推廣同好會(TPSCC)再度串連全台33家大型醫療院所及醫療照護相關之協會與醫療儀器公司，21日下午在台中市全國大飯店舉行「2018年推動病人安全共同行動大會暨響應0x2020（零乘二零二零）誓師大會共同宣誓」，透過醫療院所對「病人安全」的重視提昇台灣在國際的能見度。

台中市仁愛基金會董事長詹廖明義是台灣順應世界潮流以「病人安全」在國際發聲的重要推手，自2005年起便在國內各醫療院所投入病人安全宣導作業，讓各醫療院所重視病人安全、落實各項病人安全作業；2017年首獲美國病人安全運動基金會(PSMF)認可，讓台灣病人安全推廣同好會成為台灣第一個成功加入此運動的公益團體。

繼2017年全台19家醫療院所、多個醫療照護相關之協會參與後，今年新增14家醫療院所響應0x2020（零乘二零二零）的行列，依照七大病安運動指導原則徹底執行，在2020年前達到將「可預防的死亡減少至零例」的目標。

值得一提的是，台灣病人安全推廣同好會創辦人詹廖明義醫師，以完全非政府組織（無政治色彩）獲邀參加在世界衛生組織(WHO)主辦的The Third Global Ministerial Summit on Patient Safety（第三屆全球部長級病人安全高峰會議），再次讓台灣能夠參加國際會議的機會，也秉持初衷繼續用『病人安全』讓台灣在國際發聲。

(中時 )