潘瑋柏巡演二度噴淚 揭2個月前再進加護病房

2018年04月21日 21:36 中時 尤嬿妮

潘瑋柏今在北京開唱。（華納提供）

潘瑋柏「Alpha創使者」演唱會今晚在北京開唱，他日前因自律神經失調一度考慮取消演唱會，今感性謝歌迷「久等了」，笑言唱到脖子扭到、喉嚨啞了都值得，唱完〈謝謝〉後他忍不住淚崩，節目尾聲他自揭2個月前2度進加護病房：「但我從來沒有放棄過，所以我才能站在這裡！」轉身再度落淚，5秒後回頭說：「沒有你們我不會站在這裡，我會為你們站到最後，你們也為我站到最後好嗎！」

潘瑋柏15年歌手生涯曾歷經4次舞台受傷，2004年演出時左膝十字韌帶斷裂、開刀治療，2008年商演又因感冒摔倒舞台上傷及左膝舊疾，2010年因練舞導致右膝韌帶斷裂；2014年10月舉辦「伊殿園」演唱會前，又因彩排「高空特技」重心不穩，撞傷頭部出血送醫，因而取消該場演唱會，隔年1月才重新舉辦。

他去年10月患流感引發肺炎住院10天，今年2月又因壓力過大患自律神經失調，住進加護病房一度以為自己的身體完了，所幸今晚圓滿開唱；工作時衝勁十足的他，近期為演唱會嚴重失眠，昨晚順利彩排後終於睡滿8個鐘頭，是近期睡最好的一晚。

潘瑋柏今穿「純金刺繡」訂製服，從舞台中搭升降台升至3層樓高，接著率12名舞者唱跳〈Coming Home〉揭開序幕，隨後獻上〈第三類接觸〉、〈硬鬧〉等舞曲，近3小時節目以幸福（Happiness）、愛（Love）及堅持不懈（Persistence）3段影片串聯。

他演唱會造型幾乎全是風衣外套，很會流汗的他每唱完一首就要用掉一條毛巾，為此出動3名工作人員在後台準備換裝、擦汗。他開唱前每2天去一次健身房，雖只瘦2公斤，但身上大多鍛鍊成肌肉。

相隔3年多開唱，斥資4000萬製作，吸引滿場萬名觀眾，票房約4275萬台幣。潘瑋柏爸媽今晚坐台下力挺兒子，好友楊丞琳因在大阪欣賞安室奈美惠演唱會，以花籃祝賀直送他休息室；「Alpha創使者」目前排定20餘場，台北預計明年上半年舉辦。

(中時 )