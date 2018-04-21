2018年04月21日 21:34 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

「太極拳是All in one，」研究推廣太極拳多年，台大醫學院麻醉科教授孫維仁以運動醫學分析，太極拳結合了心肺耐力、肌肉鍛鍊、累進時間和強度，是少見的全方位運動，而且無年齡限制，「到90歲都可練。」

進一步分析太極拳動作，主要在下盤核心肌群的穩定，半蹲姿練習可訓練小腿、大腿和腳掌肌肉；單腳站立、重心轉移等能改善平衡能力，「老年人可因此減少一半以上的跌倒機會，」藍青解釋，太極拳的平衡鍛鍊可運用在協助腦中風和巴金森氏症患者改善平衡。

以腦科學來看，太極拳把動作變慢，細膩拆解了運動的軌跡，也因此每個動作要心念集中，讓大腦重新思考組合動作協調。

「練太極拳其實在練腦，」汪漢澄說，有些疾病如巴金森氏症是大腦某部份細胞毀損了，因此出現動作障礙，但太極拳能活化僅存的腦細胞、激發更多潛能。

以中醫來說，太極拳不但具有運動好處，還能幫助經絡氣血運行，「太極拳可以收歛氣並運行任督二脈，對五臟六腑都有幫助，」身為國家級太極拳教練，最近以一篇太極拳能刺激幹細胞研究登上再生醫學期刊《細胞移殖（Cell transplantation）》封面，中國醫大學士後中醫學系中醫外傷學科副教授何宗融表示，生病的人氣滯血瘀，太極拳不但可以行氣、幫助氣血循環，太極拳的身形擺動有助恢復身體功能，意念專注則能靜心、定心，身心都能獲得提升。

其實是在練腦！太極拳能活化僅存的腦細胞，90歲都可以練(圖/周書羽)

太極初入門的叮嚀

但太極拳門派多、招式也不少，真的適合所有病人嗎？

「沒理由不能練，」新光醫院神經科主治醫師汪漢澄認為，只要能站能坐就可練太極拳，不論哪一門派，目前一般醫療復健多半採用改良過的簡化太極拳，約莫8～10招，雖然招式不大一樣，效果都不錯。唯一要注意的是強度，最好量力而為、不要勉強。

研究太極拳、本身也練習多年的藍青醫師建議，從鬆柔、功操、拉筋及單式開始，循序漸進。

太極拳的鬆柔是指呼吸運動；功操則類似體操；鬆筋轉揉腳，類似練拳前的準備。體力較差的入門者可先練呼吸、拉筋平衡提升肌力，改善基本體能。

蹲姿可視個人情況調整。太極拳對下肢負擔大，汪漢澄解釋，許多太極動作會把全身重量放在一隻腿上，建議初學者可以蹲高一點，也就是所謂的高架。

太極拳以外型分為高架、中架（半蹲打）及娃娃架。娃娃架的蹲姿最低又稱工夫架，姿勢優美但運動強度高，適合年輕人，但對年長或膝蓋不好的人較有傷害。

「用自己覺得舒服的高度，」練太極拳二十多年的藍青記得，已故影星郎雄曾跟他抱怨，為了拍電影《推手》練習太極拳蹲馬步，看似簡單，結果卻累到連公車也爬不上去。

何宗融也提醒，練太極拳不要追求難度，「練習時不必和所有人蹲在同一平面上，」他認為斟酌個人的能力，做到可以做的就好，如果練完隔天精疲力盡，表示前一天運動量或時間超過，要調整，「你不是要當格鬥選手，而是運動健身，」何宗融提醒，除了不要逞強，練習太極拳前後一定要練舒展動作暖身、熱身，才不易受傷。

他建議可從簡單的太極八法開始練，這是所有太極拳的必打招式，所有動作對應了中醫心肝脾肺腎五臟六腑的調養，也可單練，效果不錯。

另外，平衡感較差的人要避免推手及旋轉動作，容易跌到；不要單腳站立，以雙腳碰地旋轉較穩當，像中風或巴金森氏症患者練習太極拳時，旁邊還是要有人看一下，以免跌倒受傷，汪漢澄建議。

如果剛動完心臟手術，不建議立刻練太極拳，因為心臟病人術後運動仍有風險，需小心評估，最好先在醫院做復健，出院後也就是心臟復健第三期練比較安全，藍青建議。

至於癌症病人在放、化療期間身體較虛弱，專家建議可做鬆柔、呼吸運動，體力好點可以蹲馬步，對體力恢復都有幫助。

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(中時電子報)