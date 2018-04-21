童星樂樂長大了！ 美少女之姿重返大銀幕

童星樂樂與鍾宸翃2年前演出的《小玩意》終於要在台上映。（前景娛樂提供）

友善列印
中時
童星樂樂、鍾宸翃獻上票房大賣的風箏給導演王洪飛。（前景娛樂提供）

電影《小玩意》主演童星樂樂、鍾宸翃21日出席金馬奇幻影展首映會，近年專注於學業的樂樂近期首次在大型媒體公開場合露面，一襲碎花洋裝散發青春美少女魅力。樂樂和鍾宸翃在片中飾演青梅竹馬，現實中卻經常鬥嘴，鍾宸翃拍完之後還故意和樂樂說：「我一定不會想念妳！」但被取笑是小男孩刻意耍酷。

樂樂表示一開始拍攝感受到些許壓力，因荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）大多說英文，當時年僅小一的鍾宸翃倒是很放心，將一切交給翻譯，而王洪飛大讚樂樂演技佳，情緒變化自如，王洪飛談起鍾宸翃則開玩笑說：「太可怕了！」他解釋必須要讓現場更加真實，才能讓鍾宸翃投入演出。

一次應付2位童星演員，王洪飛用中文說：「要有耐心！」他努力讓拍攝環境變得有趣，和他們一起打電動，就連攝影師都得跟逗孩子開心，不過問鍾宸翃是否還記得攝影大哥，似乎已經沒有印象。

王洪飛旅居台灣多年，他認為台北夜生活不但多采多姿，也非常神秘，曾特地在深夜走進各種小巷和停車場，對於能在停車場裡看見神廟感到訝異，「還能看到許多神像被蓋在塑膠布裡！」另外他也迷上在胡椒蝦店觀察夜歸的人們，此行來台也堅持再度造訪該店。

該片在台灣、阿姆斯特丹兩地拍攝，已在鹿特丹影展放映並獲得不錯迴響，演員陣容強大，包括演出《通靈少女》的金鐘影帝陳慕義、潘奕如、林明森，今在首映會場齊聚力推這部台荷合製的好片，獲金馬獎肯定的國寶級音效師胡定一擔任本片聲音設計，也熱情出席推薦。電影將於27日在台上映。

(中時 )

潘瑋柏巡演二度噴淚 揭2個月前再… 視帝吳政迪拍戲崩潰 嚇壞郎祖筠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。