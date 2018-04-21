視帝吳政迪拍戲崩潰 嚇壞郎祖筠

2018年04月21日 21:52 中時 洪秀瑛

吳政迪（左二）和新演員們。（蘇蔓攝）

吳政迪洗澡戲。（中視提供）

驚恐表情。（中視提供）

中視懸疑推理劇《宅急變》21日辦試片會，導演郎祖筠、製作人郎祖明及演員群朱陸豪、林嘉俐、吳政迪、單承矩、吳允瀚、陳昶瑋、陳俊嘉等都出席。這齣戲十天拍攝期間曾遇上寒流，吳政迪有幾場脫光的洗澡戲，演著演著竟失控大暴走，郎祖筠被嚇壞，「我還想說情緒這麼投入，結果原來是水太燙，讓他忍不住大吼。」

《宅急變》以極少台詞、豐富緊湊畫面，堆疊出多層次戲劇節奏，內容牽涉霸凌及家暴等社會議題。吳政迪飾演快遞員，個性孤僻，兒時父不疼，職場上又被霸凌，因台詞少，只能用眼神、肢體詮釋，「台詞多ㄧ點還比較好演」，他說自己的個性懂得自我保護，所以成長過程沒被霸凌也不曾這樣對別人。

吳政迪正在當兵，6月初退伍，今利用休假日參加試片，有被同袍問奇怪問題？他說以前拍大愛、客台的戲居多，和他同齡的年輕人很少看，事後查網路才知道他是金鐘視帝，他常反問同袍一些問題，因此交到不少朋友，也提到和「姊姊」女友感情穩定，沒被兵變，因為當兵時間實在很短，像夏令營一樣。

朱陸豪和林嘉俐有親熱戲，兩人因為太熟反而拍得害羞，劇情安排朱陸豪要摸林嘉俐的大腿，但他遲遲不敢深入，導演看不下去要他放鬆，但他實在太緊張，「拍這部戲有很多我人生的第一次，像演屍體真不容易，拍攝時遇寒流，要躺在地下道，冷到發抖還要憋氣，還好我練過丹田。」

林嘉俐飾演吳政迪的媽媽，哭戲精湛，「因為情緒中有自責、遺憾、不知如何去愛等等，所以看起來只是流眼淚，但其實是很糾結的。」這也感染與她對戲的吳政迪，導演郎祖筠事後看帶子，對於兩人的演技非常佩服，「兩人掉眼淚的時間點超精準」。林嘉俐雖然是唯一的女演員，卻是整組包最緊的，她聽到吳政迪、吳允瀚紛紛為戲大露特露，笑稱自己苦無機會。

單承矩劇中必須打小孩，他本身念的是兒福相關，他透露被兒福系壓抑很久，所以創作（演戲）的過程，反而是一種抒發管道，戲劇提供他自我治療。演員群中，被視為小鮮肉的吳允瀚體格好，所以編劇有一場戲讓他裸著拍，因為也是第一次，他透露其實很害羞，拍之前特別練了重訓。

陳昶瑋是健身教練，搞笑透露很樂意為戲而脫，陳俊嘉則是有場戲雙手被綁著拍，他回想當時因為天冷，所以不自覺冷到發抖，但又怕太明顯，只好咬自己的舌頭抑制發抖。

《宅急變》將於4月27日晚間11點於中視首播。

(中時 )