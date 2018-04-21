林瑞陽、張庭法國獲騎士勳章

2018年04月21日 22:11 中時 洪秀瑛

張庭與林瑞陽獲頒騎士勳章。（張庭提供）

張庭（右）。（張庭提供）

夫妻倆與兒子。（張庭提供）

林瑞陽和張庭近日帶著事業伴夥前往法國，此行除了訪視法國最大的葡萄酒廠Clos de Murs的Virou / Haussmann城堡，洽談引進馳名全球的波爾多醉人佳釀外，夫妻倆還分別領取至高榮耀的勳章─波爾多左岸騎士及法蘭西波爾多梅多克左岸騎士勳章。

波爾多左岸騎士勳章是由在葡萄酒界具有舉足輕重地位的波爾多左岸騎士會，通過嚴格的篩選和專業的評定後，選出數字最具代表性人物授予，到目前為止，全球僅有350人獲此殊榮，演藝圈僅有劉嘉玲和成龍獲頒此榮耀，能獲此勳章代表的地位重要性不言而喻。

對於能獲頒殊榮，張庭開心說，這代表著TST在經營紅酒事業的努力，獲得國際酒業肯定，未來除了要引進更多優質的產品滿足國內大眾高端的生活需求外，也將同步輸出TST研製的科技精品到海外。

不讓另一半專美於前，林瑞陽也獲頒由法國亨利.德.奧爾良王子親自授勳的法蘭西波爾多梅多克左岸騎士勳章。林瑞陽透露，20年前他到法國旅行，因緣際會得知「活酵母」這個保養技術，遂將其引進，進一步研發後，才推出現在主打的「活酵母」保養品。如今又因經營保養事業，獲得法國貴族騎士勳章，可以說法國是他人生的幸運地。

(中時 )