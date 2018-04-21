SBL冠軍賽》被豪哥搶光風采 戴維斯：我嫉妒又憤怒

2018年04月21日 22:14 中時電子報 黃及人

眼見「豪小子」林書豪21日突然來到高雄巨蛋觀看小弟出賽，瞬間幾乎搶光總冠軍賽所有焦點，讓拿下21分、13籃板、4助攻與5火鍋，領軍璞園搶下首勝的「新台灣人」戴維斯，賽後不禁開起玩笑，「我嫉妒了，也感到憤怒！」

「自從林書豪走進場內，我就發現所有注意力都到他身上，」戴維斯說，「這可是SBL總冠軍賽，場上焦點應該放在真正的台灣英雄才對，沒錯！我說的就是自己。」頓時引爆記者室內一陣哄然大笑，因為大家知道他還在開玩笑。

問他為何今晚三分球可以這麼準？戴維斯總算恢復認真表情回答，「我想今晚我在三分線外獲得不少空檔，既然出現機會了，我當然必須掌握！可是比起我的表現，我更擔心我們全場28失誤，希望我們明天可以做好一點。」

聽戴維斯說到林書豪，璞園總教練麥班達不禁問，「我不知道林書豪有來，我都專注在球賽上面，我猜大概只有戴維斯1個人發現了。全隊發生28失誤，我們還能幸運贏球，看來這個系列戰都會拚到最後10秒才分勝負了。」

全場投13中5，拿下13分、3助攻與4抄截的「豪弟」林書緯，賽後或許受到輸球影響心情，並不太願意提到太多關於全家人都來替他加油的事情，「我愛我的家人，他們也愛我，能夠第1次全家人來現場看我打球，我當然開心。」

林書豪預估至少會待到總冠軍賽第5戰打完，也就是下周六，他今晚相當投入在球賽過程當中，尤其每當林書緯在場上投進球，或有漂亮抄截演出，豪哥都會興奮站起來歡呼慶祝，充分展現他跟林書緯之間深厚的兄弟情。

(中時電子報)