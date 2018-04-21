禽流感案例增至65例　雲林2萬5千隻土雞遭撲殺

2018年04月21日 22:55 中時 洪安怡

又傳禽流感確診案例！雲林縣西螺鎮1土雞場和台西鄉1鴨場家禽，分別確診H5亞型及H5N2亞型高病原性禽流感，今（21）日分別撲殺2萬5657隻土雞和4984隻家禽，使得今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例增加至65例。農委會動植物防疫檢疫局表示，目前天氣變化大，仍處禽流感高峰期，預計要到5月過後疫情才會明顯趨毀。

依據防檢局統計歷年1~4月禽流感疫情確診及撲殺狀況，2015年927場，撲殺486萬1776隻；2016年29場，撲殺18萬9878隻；去年128場，撲殺126萬450隻；今年共65例，撲殺總數50萬3699隻，防檢局認為，這顯示3月以前實施的鴨上市前檢測奏效，讓今年禽流感疫情得到一定程度的控制。

每年冬季是禽流感疫情好發期，目前時序將步入夏季，按理禽流感疫情將趨緩，但目前大約2~3天就有1起確診案例，案例出現狀況仍頻繁，防檢局副局長施泰華解釋，目前天氣變化仍大，約莫要到5月夏季來臨，氣候穩定過後，疫情才會漸漸降溫。

防檢局提醒業者，防範禽流感須做好門禁管制及生物安全，進入禽場或不同禽舍前，須更換場內工作服、鞋或使用拋棄式防護衣、鞋，並使用肥皂將雙手洗淨及工作鞋浸泡消毒水後，才可進入場內；運禽（蛋）車、飼料車、化製車、一般訪客車輛、箱籠、器具等，都須要經過嚴密的消毒，才可入場。

此外，此次西螺鎮土雞場是民眾向雲林動植物防疫所檢舉因而爆發，防檢局呼籲業者，當發現禽隻有異常死亡、或飲水及產蛋下降情形時，就要立即通報防疫機關，否則若被發現隱匿疫情未主動通報，將依動物傳染病防治條例裁罰5~100萬元，且撲殺禽隻不補償。

(中時 )