柯朋宇扮女裝飄仙氣 神複製「溫貞菱」

柯朋宇（左）及路斯明。（杉朋娛樂提供）

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柯朋宇女裝造型。（杉朋娛樂提供）
柯朋宇嘟嘴賣萌。（杉朋娛樂提供）

柯朋宇曾演出亞斯格伯症患者、叛逆高中生、誇張的飯店經理等不同角色，這次在衛視電影台《我的龜蜜女友》中，首次挑戰女裝扮相，卻出乎意外地受到眾人讚嘆，柯朋宇笑稱那是他至今最熱門的一天，除了工作人員紛紛要求合照，連外景拍攝現場的路人都排隊和他合照。

全劇在小琉球拍攝，柯朋宇飾演李運慶的弟弟，是當地的頭痛人物，到處惹事生非，某天闖禍，為了避責而喬扮女裝潛逃。從開始試鏡就知道要扮女裝，原先定裝的造型是較俗氣鄉土，正式開拍時，導演卻對他的美色深具信心，特別請造型師準備全套的粉色淑女洋裝。

完成妝髮時，梳妝組人人滿意得不得了，男性工作人員不停虧他「你這樣，我可以」，殊不知因為要遷就場景拍攝順序，已來回改妝3次，柯朋宇的皮膚慘遭摧殘，梳妝師也在搖晃的船上一邊暈船，一邊又能畫出極細的眼線，妝容完美，令柯朋宇佩服不已。

在等下一場戲的路斯明，看到柯朋宇的造型頻說很像一位女藝人，想了一下驚呼「溫貞菱」， 後面拍攝期間，大家都衝著喊他溫貞菱。因為此劇，他和路斯明、李運慶、沈威年幾位前輩成為好友，收工便騎車夜遊，享受輕鬆時光。

這次的角色阿強，和柯朋宇真實個性不像，在揣摩的過程中，一度懷疑自己，心情也起伏不安。沒想到第一場戲拍完，導演竟對他說，完全做到對這個角色的期待!，對他是極大鼓勵。

衛視電影台《我的龜蜜女友》22日（週日）晚9點播出。

(中時 )

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