張立昂和子閎台上「情色」和鳴

子閎和張立昂合吃脆笛酥。（三立提供）

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演員群。（三立提供）
演員群會粉絲。（三立提供）
張立昂（左起）、子閎。（三立提供）
林思宇(宇宙)及張洛偍合吃脆笛酥。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》演員張立昂、葉星辰、子閎、林思宇（宇宙）及張洛偍今在台中中友百貨出席見面會，現場擠爆。主要演員們幾乎以台中為家，每天過得生活就是拍戲現場和住所兩地跑，張立昂笑說好像回到學生時代住宿舍的感覺。

由於演員們朝夕相處，張立昂和子閎似乎特別有話聊，感情也突飛猛進，這讓葉星辰看得嫉妒，氣呼呼說：「他們倆有時聊天起來不把我放眼裡，我好像外人都插不進話，完全被晾在一邊。」不像在戲裡，葉星辰夾在兩男之間，子閎笑虧：「三明治女孩變邊緣人。」

張立昂、子閎感情好除了音樂上有共同話題，也會聯手捉弄葉星辰，像張立昂曾抓了路邊的蟲子往葉星辰身上丟，嚇得她花容失色，在一旁的子閎插嘴說「隨便嚇隨便中，我才不會救葉星辰」，葉星辰氣得罵張立昂幼稚。

見面會開場，演員一出來，粉絲尖叫聲不絕於耳，張立昂臨時被拱清唱片尾曲〈Still love you〉，他害羞的拉著子閎深情合唱，被笑是「情色」和鳴。他不忘宣傳自己包辦《三明治女孩的逆襲》片頭、片尾曲創作，已在各數位平台上架。

活動中最經典的遊戲是「吃近我們的距離」，張洛偍、宇宙首先示範嘴對嘴吃一根脆笛酥吃到剩2.5公分，接著指名張立昂、子閎挑戰，葉星辰說以前一組為標準，起鬨指定兩男要吃到小於2.5公分，並且要十指緊扣。

遊戲前大家算準張立昂放不開，果真兩人開始吃時，張立昂竟一直傻笑，沒有主動出擊，結果子閎出其不意突然大口大口的吃，一秒吞掉整根脆笛酥，雙脣還輕輕碰到，張立昂頓時嚇傻，子閎開玩笑說：「我是秒殺。」一講完張立昂臉紅。

(中時 )

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