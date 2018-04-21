太妍開場飆海豚音 甜喊：「去年來台灣的幸福還記憶猶新！」

太妍為台灣粉絲自選歌單。（Asia Media 亞士傳媒提供）

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畢書盡以台灣歌手身分出任演唱會嘉賓。（Asia Media 亞士傳媒提供）
RED VELVET帶來勁歌熱舞。（Asia Media 亞士傳媒提供）
BTOB團員互動超級逗趣，現場觀眾笑聲不斷。（Asia Media 亞士傳媒提供）
BOB太妍演唱現場片段。

「2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI」21日首場演唱會，由韓國天后太妍領軍，這是她首次以個人身分參加台灣的拼盤演唱會，還有人氣韓團BTOB及 RED VELVET、特別嘉賓畢書盡（Bii）。

Bii作為韓國歌手拼盤演唱會的開場嘉賓，帶來3首耳熟能詳的招牌歌曲，問現場觀眾說：「我以台灣歌手出席，沒讓大家失望吧？」獲得觀眾們熱烈尖叫聲，雖然唱到中間現場放錯音樂，他仍堅持重唱，幽默說：「歌在努力跑過來中。」

第二棒 RED VELVET上台，成員Irene、Seulgi、Wendy、Yeri5缺1登場，獨缺Joy，隊長Irene解釋她因為拍戲沒有辦法趕來參與演唱會，跟歌迷聊天時，提到上次來台灣跟粉絲們逛夜市，吃了蚵仔煎、薑汁番茄，希望還有機會再跟大家舊地重遊。RED VELVET帶來多首唱跳歌曲，Wendy更現場教舞與觀眾培養默契，當要唱最後一首歌時，全員做出可愛的表情表示不捨。

第三組BTOB登場，全員載歌載舞、狂撂中文，2月才單獨來台的陸星材搞笑說：「新年快樂！」BTOB去年來台辦過單獨演唱會，這次暖心說：「因為你們的愛讓我們才能再來。」也曾為了拍節目來台灣，表示因為不能常來台灣，所以珍惜這個時刻，並邀粉絲同遊九份。逗趣的是，團員徐恩光竟在台上自問怎麼感覺今天特別高，原來是有墊鞋墊。

壓軸太妍開唱第一首歌〈11:11〉就飆海豚音，引來全場尖叫，她說：「去年來演唱幸福的感覺現在還記憶猶新！」也喜歡現場的氣氛，還說：「自從我舉辦個人演唱會之後，在想要帶什麼歌給大家，所以準備特別的歌而來。」最後獻上〈I〉，有層次、遼闊的嗓音，讓大家聽得如癡如醉。

(中時 )

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