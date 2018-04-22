《全球星期人物》優雅聰慧卻飽受批評 敘利亞第一夫人艾斯瑪阿薩德

2018年04月22日 08:31 中時電子報 李靖棠

全世界高峰會場合上，除了嚴肅硬性的領袖互動外，各國的第一夫人，同時也是外界關注的嬌點；而夫人們的表現，也被視為代表國家軟性形象的一塊。但對於敘利亞第一夫人艾斯瑪阿薩德（Asma al-Assad）而言，擁有優雅聰慧的外型的她，被支持者譽為「沙漠玫瑰」，卻飽受西方媒體批評。公開形象類似鄰國網紅約旦拉尼婭王后（Queen Rania）的艾斯瑪，到底有著怎樣的背景，才會遇上小阿薩德（Bashar al-Assad），並成為敘利亞掌權家族的一員。

現年42歲的艾斯瑪，出生於英國倫敦，父母都是出身於霍姆斯（Homs）的敘利亞裔遜尼派穆斯林，父親是倫敦知名的心臟病專家、母親則是一名退休外交官。家境優渥的她，從小在倫敦阿克頓地區（Acton）長大，在當地的一所英國國教會學校上學，申請進入名校倫敦大學國王學院（King's College London）就讀，取得電腦科學與法語文學雙學士學位。

敘利亞總統小阿薩德（圖右）與第一夫人艾斯瑪·阿薩德（圖左）。（圖/敘利亞總統府臉書專頁）

與學校孩童互動的敘利亞第一夫人艾斯瑪。（圖/敘利亞總統府）

在英國唸書期間，一次聚會上結識了年輕的小阿薩德，這名身高190公分、文質彬彬的年輕人，雖然是當時敘利亞總統哈菲茲·阿薩德（Hafez al-Assad）次子，但對政治不感興趣的他，只想穩穩地當一名醫生。當時的她曾任職於德銀（Deutsche Bank）與JP摩根等投資銀行，2000年前往敘利亞旅行的她，才在家人朋友的介紹下，真正和小阿薩德走在一起。

敘利亞總統阿薩德（圖右）帶著夫人艾斯瑪·阿薩德（圖左二），和三名子女出遊。（圖/敘利亞總統府臉書）

與女兵親切互動的敘利亞第一夫人艾斯瑪。（圖/敘利亞總統府）

而因為兄長巴西爾（Bassel al-Assad）車禍身亡，被父親緊急召回國內準備接班的小阿薩德，在父親於2000年去世後，成為敘利亞新任的統治者。艾斯瑪也在這年從英國搬回故鄉，正式成為阿薩德的妻子，也開啟了18年「意外」的第一夫人生涯，兩人育有三名子女，分別是Hafez，Zein和Karim。

輕裝出訪民家的敘利亞總統阿薩德（圖左）和夫人艾斯瑪·阿薩德（圖中央）。（圖/敘利亞總統府臉書）

敘利亞居民多為伊斯蘭教徒，74%屬於遜尼派（Sunni），但阿薩德家族屬於阿拉維派教徒（Alawite），是敘國什葉派（Shia）的分支派別，僅佔全國人口13%，卻掌握國家武力和政府機器。自從小阿薩德上台後，擔心人數眾多的遜尼派奪權，多次以武力打壓和猜忌。小阿薩德的強勢鎮壓與不信任，讓眾多遜尼派信徒的怒火愈燒欲旺。直到2011年阿拉伯之春連環爆發後，許多城市從大規模抗爭演變為反抗軍，怒火變成了戰火，連綿燃燒至今未熄。

出訪法國，前往愛舍麗宮的敘利亞總統阿薩德（圖左）與艾斯瑪（圖右）夫婦。（圖/美聯社）

出訪法國的敘利亞總統阿薩德（圖右）與夫人艾斯瑪（圖左），獲得隆重的儀隊歡迎。（圖/美聯社）

陷入內戰的敘利亞，讓小阿薩德與艾斯瑪成為歐美媒體和輿論的攻擊目標。戰爭開打一年（2011）後，曾被報導說，她已帶三個孩子出國躲避內戰，現在居住於倫敦；更經常被指責生活奢華浪費，從不體恤國內動盪局勢和人民的痛苦。對於諸多指責，艾斯瑪也經常接受專訪，或透過社群媒體反擊，表現出她堅毅與親民的形象，試圖為敘利亞阿薩德家族拉抬更多的聲望與支持。

2002年出訪英國的阿薩德（圖中央）與艾斯瑪（圖左），赴唐寧街官邸拜會當時首相布萊爾（圖右）。（圖/美聯社）

穿著紅色連身服飾的敘利亞第一夫人艾斯瑪。（圖/美聯社）

如今美俄再次因為阿薩德政權對立，情勢持續不樂觀，聯合國（UN）也無可奈何的情況下，艾斯瑪與夫婿如何收拾「殘局」，讓這個千年古國重新回到穩定、康樂與和平，恐怕才是她與阿薩德未來真正最大的難題之一。

(中時電子報)