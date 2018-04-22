「炒飯要在我清醒的時候」 他應女要求照作慘了…

女子與男性友人發生兩次性關係，因一次非自主性意願，因而控告男子性侵。(示意圖／Times of India Blogs)

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中時電子報

台北市一名年輕女子，上月與邱姓男性友人餐敘被灌醉，事後遭撿屍帶至飯店性侵，驚醒後質問男方：「在我意識不清醒時做這種事，你與李宗瑞有何不同！」沒想到男子竟回：「現在清醒了，那可以炒飯嗎？」女子為了不想成為性侵被害人，答應發生第2次性行為，結束後即到醫院檢傷，並至警局指控第一次性行為「非自願」，告男子性侵。

27歲被害女子上月在補習班認識32歲邱姓男子，兩人互加LINE後，邱男傳訊邀約小資女一起到東區西餐廳用餐，過程中相談甚歡，不料女子微醺後，再追加一瓶紅酒閒話家常，卻不勝酒力醉到不醒人事，沒想到竟遭邱男撿屍至飯店房性侵。

女子隔天清醒時，發現邱男壓在她身上，氣得向邱男痛斥：「在我意識不清醒時做這種事，你與李宗瑞有何不同！」邱男啞口無言，兩人在房內沉寂一陣子。後來向邱男說： 「如果要炒飯，要在我清醒時我才同意」，邱男聽後立即反問：「現在清醒了可以炒飯嗎？」。

女子為了證明第一次性行為非自願，便同意與邱男發生第二次性行為，結束後立即到醫院檢傷，再持證明文件至警局報案，指控第一次行為非她自主性意願，要控告邱男對她性侵，警方對邱男偵訊後，將他依妨害性自主罪嫌送辦。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

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