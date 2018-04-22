中華電信只給軍公教優惠！ 網怒：老客戶跟屎一樣

中華電信推出的軍公教優惠引起消費者不滿。(圖/shutterstock，示意圖)

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中時電子報
／綜合報導

在4月初中華電信推出了軍公教的299/499雙飽優惠專案，優惠僅限軍公教、國營事業員工和一等親卷可申辦，但近日卻有消息指出一般民眾也能申辦，就有網友前往門市詢問，沒想到真的申辦成功，不過對此中華電信在晚間再次重申，此優惠為軍公教限定，門市應嚴謹審核申辦客戶資格。

據中央社報導指出中華電信的「公教雙飽優惠專案」適用對象限任職公家及教育機構的企客員工及眷屬(限一等親)申辦，包含國營、軍警，正職及約聘人員。但近日網路開始傳出有一般民眾也可申辦，網友還列出目前中華電免公教人員識別證也申辦成功的直營門市。對此中華電信今晚首度表示，中華電信擁有最多的公教客群，因此鎖定族群推出回饋方案，中華電信也對內部再次重申此為公教限定專案，門市應嚴謹審核申辦客戶的資格，以避免引起社會大眾爭議。

中華電信也表示，未來還會針對不同客群和不同行業客戶，不定時推出促銷活動，以回饋廣大消費者。但對此網友似乎相當不滿紛紛表示「老客戶真的甘納賽(像屎一樣)」、「中華電信對老客戶沒優惠，一般用戶更不用說，現在還只優惠特定族群，我合約到期還是np(攜碼換電信)走好了」、「老客戶跟屎一樣」、「這叫 職業歧視，非公教人員抵制中華電信，呼倒！」、「老客戶本來就是不離不棄被當北七哇」。

(中時電子報)

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