真愛免公投 《大叔的愛》真情獲迴響

《大叔的愛》單集劇反應極佳，推出正式版連續劇版。（愛奇藝台灣站提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞

朝日電視台於2016年推出單集電視劇《大叔的愛》，跳脫小鮮肉套路，大叔之間的BL真情引起熱烈迴響，在過去一向給人硬漢形象的吉田鋼太郎，劇中飾演戀上屬下的大叔部長，充滿了少女心的追求舉動充滿了反差萌，也引爆網友話題，始料未及的吉田鋼太郎也苦笑說：「我拍過很多部電視劇，結果身邊的人對這部評價最高。」

2016《大叔的愛》反應極佳，在今年2018隆重推出正式版連續劇版，《大叔的愛》保留前作靈魂人物田中圭與吉田鋼太郎，其他選角全部換新，劇中與大叔部長搶奪田中圭的情敵，也改由日本演藝圈新生代五大美少男之一的林遣都飾演。故事講述男主角春田創一(田中圭飾)是個沒有異性緣的直男上班族，某天卻被尊敬的部長黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）告白，於此同時，春田創一的室友牧凌太（林遣都飾）也公開出櫃，漸漸向春田展開毒舌追求攻勢，春田開始面臨了被男人包圍的春天…。

吉田鋼太郎在受訪談到：「《大叔的愛》是第一次和阿圭搭檔，我真的覺得他演技很好人品也好，我也開始喜歡上他這個人，在電視劇拍攝過程中我一定會更喜歡他。」如此直球的告白讓一旁的田中圭忍不住害羞搔頭，撫著心臟，逗趣反應笑翻全場。隨著正式版的推出，製作單位也創建了角色IG趁勢宣傳，以部長視角追蹤著男主角各種行蹤，讓網友笑噴忍不住大呼：「部長母湯喔！」2018《大叔的愛》4月23日起每周一晚間8點於愛奇藝台灣站全網獨播。

(時報周刊)

余莓莓認了為「紅毛猩猩」怒告PT…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。