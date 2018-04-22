真愛免公投 《大叔的愛》真情獲迴響

2018年04月22日 03:45 時報周刊 溫博鈞

朝日電視台於2016年推出單集電視劇《大叔的愛》，跳脫小鮮肉套路，大叔之間的BL真情引起熱烈迴響，在過去一向給人硬漢形象的吉田鋼太郎，劇中飾演戀上屬下的大叔部長，充滿了少女心的追求舉動充滿了反差萌，也引爆網友話題，始料未及的吉田鋼太郎也苦笑說：「我拍過很多部電視劇，結果身邊的人對這部評價最高。」

2016《大叔的愛》反應極佳，在今年2018隆重推出正式版連續劇版，《大叔的愛》保留前作靈魂人物田中圭與吉田鋼太郎，其他選角全部換新，劇中與大叔部長搶奪田中圭的情敵，也改由日本演藝圈新生代五大美少男之一的林遣都飾演。故事講述男主角春田創一(田中圭飾)是個沒有異性緣的直男上班族，某天卻被尊敬的部長黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）告白，於此同時，春田創一的室友牧凌太（林遣都飾）也公開出櫃，漸漸向春田展開毒舌追求攻勢，春田開始面臨了被男人包圍的春天…。

吉田鋼太郎在受訪談到：「《大叔的愛》是第一次和阿圭搭檔，我真的覺得他演技很好人品也好，我也開始喜歡上他這個人，在電視劇拍攝過程中我一定會更喜歡他。」如此直球的告白讓一旁的田中圭忍不住害羞搔頭，撫著心臟，逗趣反應笑翻全場。隨著正式版的推出，製作單位也創建了角色IG趁勢宣傳，以部長視角追蹤著男主角各種行蹤，讓網友笑噴忍不住大呼：「部長母湯喔！」2018《大叔的愛》4月23日起每周一晚間8點於愛奇藝台灣站全網獨播。

(時報周刊)