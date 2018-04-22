賴清德選北市？港媒：一石二鳥 小英得以解套？

2018年04月22日 02:48 中時電子報 高德順

台北市長選戰民進黨是否禮讓柯文哲或自推人選仍未有定論。蔡英文總統20日被問到行政院長賴清德是否是台北市長的考量人選之一時，未直接否認，耐人尋味。港媒分析，賴對蔡來說，「不可控制性」太高。若讓賴去選市長，搞不好能帶動年底選情氣勢，又能解套賴在兩岸論述的發言權，不啻為「一石二鳥」。

大陸近日舉行軍演，國台辦主任劉結一直接點名，就是衝著賴清德的「台獨務實工作者」言論而來。相較於蔡總統的兩岸政策「維持現狀」立場不變，賴清德顯然成為兩岸政策的「麻煩製造者」。對於台北市長人選，中評社報導，綠營基層對不自推人選感到不滿，但民進黨內目前表態參選的立委姚文智、前副總統呂秀蓮又不強，賴確實是民進黨最有機會挑戰柯的人，加上兩人都是醫生背景，在深綠不滿柯下，黨若徵召賴，可以讓基本教義派信服。

中評社分析，賴清德若參選北市長，將與國民黨、柯文哲，形成三強鼎立。如果淺藍加中間選民支持柯，民進黨固守基本盤，這樣的選盤考量下，賴不見得不會贏。此外，蔡對賴的兩岸發言顯然頭痛不已，用「換掉賴清德」來形容，可能新系會覺得沒面子，但如果形塑出黨內眾望所歸，像蘇貞昌一樣的局面，營造出北市非賴不可的情勢，賴與新潮流就不見得要繼續拒絕，而這也可暫時讓蔡在兩岸政策上，控制住變數。

(中時電子報)