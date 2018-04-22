浪漫！火金姑大爆發！58條路線新北賞螢全攻略

三峽螢火蟲盛況。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

初夏來臨，螢火蟲大爆發！媲美浪漫星空！每年4月中旬至6月是新北市賞螢最佳季節，在新店和美山步道、土城桐花公園、平溪老街都是方便民眾親近的賞螢景點，農業局提供「新北市賞螢全攻略」，整理全市58處賞螢地點，並彙整教育局、客家事務局及公所舉辦的賞螢活動資訊，讓民眾一同參加螢光同樂會。

坪林九芎根親水公園螢火蟲盛況。（新北市農業局提供）

農業局表示全台螢火蟲種類60多種內，在新北市境內就能看到24種以上，且超過一半以上的行政區有賞螢景點，在這賞螢時期常見的有黃緣螢、端黑螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等，為使民眾掌握最新、最完整的新北市賞螢資訊，「新北市賞螢全攻略」提供最完整的賞螢訊息。

平林農場螢火蟲盛況。（新北市農業局提供）

農業局長李玟表示，農業局藉由善待土地，努力在轄內推展友善耕作，讓，讓生態環境指標的螢火蟲棲地增加，像在石門嵩山社區、雙溪茶花莊、貢寮龍岡社區、五股綠竹社區營造友善環境讓螢況再現，農業局會更持續努力對生態及農業生產達到雙贏，讓民眾不只能欣賞更多螢火蟲，更讓許多曾消失於田野中的美麗動植物再現蹤跡。

和美山螢火蟲盛況。（新北市農業局提供）

農業局提醒民眾，於夜晚賞螢時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，攜帶手電筒則要以紅色玻璃紙罩住，以免干擾螢火蟲活動，賞螢期間請注意自身安全最好結伴同行，避免發生意外。一同保育螢火蟲，才能享受每年與螢共舞的樂趣。另外坪林、三峽、平溪公所舉辦的賞螢活動、教育局國小賞螢活動及客家事務局日賞桐花賞夜賞螢活動，在新北市政府農業局官網「新北市賞螢全攻略」專區都有詳細說明，歡迎大家一起上網查詢活動內容及洽承辦單位。

(中時電子報)

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