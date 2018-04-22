瓊瑤首度跨界繪本！與氣質孫女攜手創作《小黑與大白》

2018年04月22日 06:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

原來瓊瑤不只寫愛情小說，首度度跨界繪本也驚艷文壇！而這本繪本更是和心愛孫女共同創作！改寫台灣文壇紀錄、打動萬千讀者的華文世界愛情文學繆斯――瓊瑤，在筆耕五十餘年、創作六十多部經典愛情作品後，首次跨界繪本創作，和熱愛動物的孫女陳可嘉，攜手創作以流浪貓狗為主角的溫馨繪本《小黑與大白》。

大白原型（左）、小黑原型（右）。（城邦出版集團-水滴文化出版提供）

在｢愛｣中誕生的毛小孩繪本 傳達跨越種族與偏見

《小黑與大白》描繪一隻備受冷落的小黑貓和一隻大白狗之間的故事。瓊瑤笑稱自己是「愛的崇拜者」，而從小活在愛之中的陳可嘉，筆下的貓也都是「有愛」的貓。因此祖孫兩人決定共同創作一本繪本，希望把這分對流浪動物的關愛，傳遞給更多人。兩人從去年起開始討論，並與城邦出版集團旗下的童書出版社「水滴文化」合作，歷經一年時間，《小黑與大白》終於在今年五月與大家見面。

瓊瑤首度跨界繪本創作和孫女陳可嘉攜手打造流浪貓狗物語《小黑與大白》。（城邦出版集團-水滴文化出版提供）

故事描述一隻小黑貓出生在橘貓之家，因為長相不同而備受冷落，離開家在外流浪，卻在寒冷的冬夜裡遇見憨傻的大白，還救了大白一命，從此彼此陪伴。一路上牠們遇到不少難關，都能一一克服。簡單溫馨的故事中，可以窺見毛小孩之間的純真情誼，更希望能藉由這個故事，傳達跨越族群與偏見的寬容態度。

｢小黑｣與｢大白｣本尊超萌現身

繪本中的兩隻動物主角――小黑與大白，在現實世界中都有真實本尊。其實在這本繪本付印前夕，陳可嘉還特地去了一趟上海，為的就是探望她心愛的｢大白｣。大白是隻高顏質的薩摩耶犬，今年三歲，是陳可嘉上海朋友的狗，貪吃又頑皮，雖然個兒大，膽子卻很小，憨傻的模樣相當討人喜歡。

而小黑的本尊叫做｢小小乖｣，今年十二歲，從出生就由陳可嘉一手照顧至今。小小乖是隻流浪貓寶寶，剛開始是與兄弟姐妹一起被養在院子裡，但小小乖成天跟大家打架，陳可嘉覺得其他貓咪似乎特別愛欺負牠，只好將牠單獨養進了家裡。這也是｢小黑與大白｣故事最初的發想起點。

瓊瑤說，自己在二十五歲出了第一本小說，而孫女陳可嘉則是青出於藍，在二十二歲出第一本繪本，她相當以孫女為榮。而和孫女聯手創作的第一本繪本，瓊瑤希望能夠帶給很多小朋友快樂和愛！因為她一直認為，愛無所不在，也無所不能！

(中時電子報)