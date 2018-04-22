地球日前夕！親子齊聚動物園 共挺綠能護地球

2018年04月22日 06:22 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

世界資源有限！我們要好好愛護地球！台北市立動物園今 (107)年度的世界地球日活動，特別與經濟部(能源局)共同合作，在4/2上午舉辦「綠能園遊會」，以「綠能護地球動物好生活」為主題，藉由多項綠能相關之闖關互動關卡及生動活潑的舞台表演，提供太陽能電力製作之爆米花及棉花糖，以寓教於樂、深入淺出的方式將綠能知識融入外，更將生態保育議題一併納入，吸引近2,000名親子共同參與。

由能源局林全能局長、台北市政府教育局謝麗華主任秘書、台北市立動物園金仕謙園長及工研院綠能所胡耀祖所長，一同將太陽光電模組放置於屋頂（道具）上，象徵「綠能屋頂 全民參與」政策之落實與動物保育之重要性。（台北市立動物園提供）

昨天上午於動物園舉辦的「綠能園遊會」由能源局林全能局長、台北市政府教育局謝麗華主任秘書、台北市立動物園金仕謙園長及工研院綠能所胡耀祖所長共同開幕，一同將太陽光電模組放置於屋頂（道具）上，使動物屋內的LED燈亮起，象徵「綠能屋頂 全民參與」政策之落實與動物保育之重要性，藉此揭開活動序幕。

本次活動透過設計如：太陽光電賽車、風力發電機點亮LED燈等科普教具，使民眾於親手操作的過程中，瞭解再生能源知識與發電的原理；同時並舉辦小學生操作競賽，使學童更加貼近再生能源並產生進一步瞭解的興趣。此外，於台北市立動物園區內之太陽光電生物能量時鐘、節能屋等綠能設施，藉由現場之解說及互動教具體驗，讓民眾體驗綠能應用於現實生活中，不再專業艱深而是你我生活中的一部份。

為達114年再生能源發電占比達20%之目標，政府現全力推動「太陽光電2年推動計畫」、「綠能屋頂全民參與計畫」及「風力發電4年推動計畫」，至106年底再生能源設置量已達5,241 MW，以此容量估計年發電量可達122億度，每年將可減少約645.5萬噸二氧化碳排放。

除透過法規優化、獎勵措施促進綠能發展外，政府亦透過各式再生能源宣導推廣活動、師資培訓、巡迴校園教育課程等方式，期達到全民共同支持及參與台灣綠能發展之目的。

發展再生能源不僅可降低我國能源依賴度，更能降低溫室氣體排放，助於減緩極端氣候發生，促進環境生態保護，因此本次活動也特別與台北市立動物園共同合作，除推廣再生能源外，更將生態保育議題納入，如穿山甲、台北赤蛙、企鵝等動物保育與棲息，實有賴全民共同支持再生能源，給動物一個更好的生活環境！

(中時電子報)