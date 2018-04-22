免費索票！蒙古國家傳統歌劇院巡演 北中南5月登場

2018年04月22日 06:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

免費藝文饗宴！從美妙音樂裡感受蒙古的力與美！文化部主辦之蒙古國家傳統歌劇院「草原與海洋的音樂饗宴」巡演，將於5月上旬於臺北、臺中及花蓮地區展開，分別於5月1日花蓮縣文化局演藝堂、5月3日臺北國父紀念館大會堂及5月4日臺中市中山堂晚間七點半登場。該活動開放網路及親領索票兩種管道，4月24日上午11點開放網路索票，索票網址請上文化部官網；親領索票資訊請電洽承辦單位萬世國際：02-2501-5909。

蒙古國家傳統歌劇院自成立以來，培育了許多著名演員和戲劇專業人士，多次獲得國際知名民俗藝術節大獎等殊榮，演出足跡遍及歐亞大陸、美洲和非洲。本次巡演內容將展現蒙古音樂美學，以世界非物質文化遺產的「呼麥」喉音演唱、草原音樂活化石「長調」民歌以及蒙古最具代表性的樂器「馬頭琴」樂音為主，樂曲講述蒙古民族的日常生活和習俗，表達他們的心靈和思想，將帶領臺下觀眾感受草原心靈的亙古節奏。此外，樂團並將以馬頭琴、呼麥及鋼琴結合演唱西方著名古典樂曲，相信定讓觀眾耳目一新。

文化部多年來持續不斷舉辦藝術饗宴，更致力於推廣多元文化與表演藝術的交流。今年亦邀請臺灣優質藝文團體同臺共演，期待透過藝術能量交匯，激盪更多表演藝術的火花。臺北場邀請到國內首創結合國樂與蒙古樂的「海馬樂團」，而臺中及花蓮場次分別邀請泰雅原舞工坊及原鄉舞蹈團同臺演出，藉由雙方各自展現民族的文化歌舞特色，不僅讓臺灣民眾瞭解蒙古傳統文化特有之藝術風采外，亦能讓觀眾一睹多元民族藝文花火。

蒙古國家傳統歌劇院巡迴演出於4月24日上午11時開放網路索票，想體驗蒙古民族文化的民眾千萬別錯過難得機會，每位民眾可索取4張，數量有限，索完為止。詳細索票資訊請洽活動專線02-2501-5909或上文化部官網查詢。

(中時電子報)