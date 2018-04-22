4月22日三大報頭條

2018年04月22日 07:12 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

兩韓將於27日舉行雙方逾10年來首次峰會（文金會），北韓領導人金正恩21日釋善意，宣布即日起中止核試爆與洲際彈道飛彈試射，並將廢棄核試驗場。金正恩更大幅調整國家發展戰略，從「核武和經濟並行」雙軌路線，轉為聚焦全力振興經濟。美陸韓等世界各國對此均予肯定，美國總統川普第一時間推文說，這是非常好的消息─大進展！

繼18日台海實彈軍演、連三天「繞島巡航」後，大陸官方再發布公告指出，解放軍24至25日將在浙江舟山黃大洋海域進行實彈演習。同時，4月12日南海大閱兵結束後，大陸航母遼寧號昨穿越巴士、宮古海峽現身台灣東部海域，並在稍往駛往東海方向，陸連續系列軍演對台警告意味濃厚，台海步步進入高風險期。

過去這周，兩岸軍事對峙突然升溫，大陸有418軍演，還有機艦遠海長訓繞台，台灣有蔡英文總統登艦視導海軍測考；但若細究原委，舉手投足之間，背後似乎都有美國因素存在。

◎工商時報

蘋果（Apple）、台積電兩大科技龍頭展望不如預期，資金棄電子轉向傳產股布局，法人指出，鎖定第2季原油、鎳、銅三大原物料帶來的「漲價題材」，再搭配技術線型呈多頭格局、法人卡位認證的標的，篩選出台塑四寶、儒鴻、聚陽等15檔個股，後市看俏、可留意承接時機。

台積電財測預示蘋果iPhone需求不佳，蘋果股價周四起連跌2天，市值蒸發逾600億美元，本周將進入科技股為主的超級財報周也令投資人七上八下，致使科技股與消費類股走跌；加上美債殖利率觸及4年多新高，美股周五尾盤下殺，三大指數全軍覆沒。

美股本周將進入重量級科技股為主的超級財報周，包括亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、臉書在內都將陸續發布最新業績，儘管分析師普遍看好這些科技大廠首季營收、獲利，但投資人憂心臉書個資外洩風暴將引來政府加強管制科技業，這也是近來科技股股價哀鴻遍野的原因之一。

◎旺報

兩岸情勢不佳，大陸解放軍「秀肌肉」動作頻頻。繼日前台海實彈軍演後，大陸官方再度發布公告表明，解放軍24至25日將在浙江舟山黃大洋海域進行實彈演習。時隔7天後，解放軍再度進行實彈軍演，加上航母遼寧艦接連穿越巴士、宮古海峽現身台灣東部海域，不只警告意味濃厚，台海局勢也將步入高風險期。

解放軍繼南海軍演、台海軍演之後，20至28日在渤海和黃海海域、24至25日在舟山群島海域，舉行軍事演習和實彈射擊。國家政策研究基金會外交及國防組顧問，中華戰略學會研究員張競指出，前段日子總統為敘利亞衝突、朝鮮半島外交情勢召開國安高層會議，解放軍台海軍演只是會上附帶議題；如今大陸頻繁對台展開密集軍演，與敘利亞議題相較，何者為重？蔡政府國安團隊的開會標準有待商榷。

大陸空軍於18至20日連續3天出動轟-6K「戰神」轟炸機及各型戰機、特種飛機進行「繞島巡航」遠海訓練，並首度讓央視記者搭乘電子偵察機伴隨攝影；期間，央視還拍到國軍出動2架F-16「戰隼」戰機對解放軍機隊進行監控伴飛的畫面。解放軍軍機組員透露，每次進行繞台遠洋長程訓練時，經常遇到台灣軍機監控，兩軍對峙最長可達數十分鐘。央視同時並宣傳此次繞島行動是「彈滿倉箭上弦」，且往後解放軍繞島巡航的數量與規模將會越來越大。

(中時電子報)