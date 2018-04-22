驚！世界地球日！全球有91％的塑膠未進入回收系統

2018年04月22日 07:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

好好愛護我們的地球！你知道嗎？全球有91%的塑膠未進入回收系統！4月22日地球日(Earth Day)為重要的國際環保運動日，在這天，世界各國政府及地方組織會共同呼籲人們重視環保愛地球的相關議題，今年(2018)年主題為「終結塑膠污染(End Plastic Pollution)」，農業局鼓勵民眾可以從日常生活中落實響應，只要舉手之勞，不僅降低塑料對人體健康的風險，更可避免塑膠製品對地球上其他生物造成的致命傷害！

新北市幅員廣大且地形多變，豐富的生物多樣性是我們寶貴的自然資產，保育行動也向來是農業局的重要工作，除了以物種的繁殖復育擴大族群數量，棲地環境的維護更是生態永續的關鍵，伴隨近年來生態小旅行的日益興盛，森林、海洋、溪濱等自然環境與人類活動區域的重疊程度越來越高，遊客行為對環境的影響不容小覷，對此農業局在舉辦生態農遊活動時也積極進行宣導，呼籲民眾一起透過具體的行動珍惜我們的地球。

農業局表示，繼去年推出「輕近山林」運動，倡導4輕守則-腳步輕、音量輕、行囊輕、姿態輕，今年度則以「為環境做一件事」為標語，從「食、衣、行、育、樂、購」多面向出發，提醒大家在從事自然觀察或農村旅行時，許多看似輕而易舉的行動其實蘊含深刻的環保精神，例如出遊必備的食物與飲水，盡量多以可重複使用的器皿取代保特瓶、塑膠盒(袋)、使用環保餐具取代免洗竹筷，一方面可避免化學物質及塑化劑殘留之食安風險，另一方面則可大大減輕環境負擔，因人們常用之塑膠袋和吸管，多具有質量輕、顏色透明的特性，往往一不小心便飛散甚至隱形於背景環境中，據世界地球日網絡 (Earth Day Network)統計，世界上約有91%的塑膠未進入回收系統，這些流浪的塑膠顯然屬於其中且多數無法分解，對環境的破壞可說是又久又廣，讓人不得忽視。

農業局長李玟表示，隨著越來越多人對自然之美的嚮往和親近，人與自然的相處模式便愈顯重要，鼓勵大家一起「為環境做一件事」，在從事相關活動時不破壞、不打擾，以尊重、謙卑的態度親近自然、體驗人文，一起愛護我們美麗珍貴的環境生態，讓地球生生不息！

(中時電子報)