NBA》一眉哥好神！鵜鶘橫掃拓荒者搶先晉級

安東尼戴維斯的上籃，遭到拓荒者中鋒紐基奇打臉犯規。(美聯社)

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隆多氣到想找對手出氣，幸好被身旁隊友與裁判拉住。(美聯社)

「一眉哥」安東尼戴維斯真的帶領鵜鶘「下剋上」！安東尼戴維斯22日在自家主場攻下季後賽生涯新高47分，其中第3節獨拿19分，幫助西區第6的鵜鶘，終場131比123險勝西區第3拓荒者，成為本季首支晉級第2輪隊伍。

這是鵜鶘自從2013-14年球季從黃蜂改名至今，隊史首次闖進季後賽第2輪，先前還叫黃蜂的時期，曾在2007-08年球季打到第2輪，卻遭馬刺淘汰出局，如今4連勝橫掃拓荒者的鵜鶘，第2輪的對手預計將是衛冕軍勇士。

比賽從上半場就火藥味十足，隆多跟拓荒者菜鳥前鋒柯林斯爆發肢體衝突，差點就在場上演出全武行，要不是裁判拉住暴怒的隆多，恐怕情況早已失控，兩人最後各被吹1次技術犯規，這讓安東尼戴維斯清楚自己必須挺身而出了。

安東尼戴維斯第3節徹底爆發，單節攻下19分，帶領鵜鶘打完前3節，取得100比87領先，不過拓荒者還沒打算放棄，末節靠著利拉德、麥科倫、阿米紐等人火力逐漸追上，甚至打到最後3分鐘，一度縮小差距到兩分。

幸好哈勒戴最後40.4秒投進中距離，安東尼戴維斯接著先把阿米紐的三分出手，漂亮賞了一記麻辣鍋，又在最後20.9秒兩罰俱中，確保鵜鶘的勝局，拓荒者最後連故意犯規都不想了，畢竟場上8分差距已無任何追上機會。

安東尼戴維斯全場投24中15、罰17中15，除摘季後賽生涯新高，更有11籃板、3火鍋，哈勒戴也拿季後賽生涯新高41分，隆多7分、16助攻；拓荒者以麥科倫38分最高，卻沒想到會成今年季後賽首支宣告淘汰出局的球隊。

(中時電子報)

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