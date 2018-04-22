柯文哲到底做得好不好？網友用這例子破解盲點

2018年04月22日 08:19 中時電子報 謝雅柔

以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，執政以來時常爆出驚人之語，作風也備受爭議。有網友問及「柯文哲到底做得好不好」，並表示台北市比較大的幾個案子柯P都沒有解決，之所以年輕人支持度高，是因為他講話符合現在年輕人的口味。其中有名網友舉「麵店」的例子說明柯與國民兩黨的差別，被大讚中肯。

年底選戰將近，雖然民進黨仍未決定是否繼續與柯P合作，不過台北市長選舉民調紛紛出爐，目前柯P仍維持領先。

有網友在PTT發文指出，柯文哲這三年做得到底好不好?比較有感的似乎是世大運、北門以及拆了很多台北市的天橋高架橋公車道。該網友說關於台北市比較大的幾個案子，包括大巨蛋、台北藝術中心、雙子星案都沒有解決。他說柯P的年輕人支持度高，是因為他講話符合現在年輕人的口味，但這樣久了，會覺得他似乎嘴上功夫似乎比真正做的事還多?「而且一個市政府那麼多人離開，到底統御能力沒問題嗎?」

其中有名網友舉「麵店」的例子說明柯與國民兩黨的差別，他說台灣只有兩間麵店，一間叫國民黨，另一間叫民進黨，這兩間麵店，也許剛開始還有好好做麵。不過他們發現，只要喊對口號、打對痛腳，連麵都不用煮，上門的客人甚至還比以前更多。所以到後來，心都用在如何喊口號，而非口味；錢都用在如何宣傳，而非設備。

該網友接著指出，之後就看到一個怪現象，所有出過國的人，開始猛烈出國去吃麵，甚至移民國外，而出不去的人呢？反正根本也沒麵值得吃，乾脆把兩間麵店變成信仰，用來區分彼此，「我痛苦沒關係，支持對面麵店的人比我更痛苦就好」，對麵店的要求也越來越低。

然而，該網友將柯文哲比喻成一個異軍突起的廚師，該廚師真的煮麵而且就煮麵，也不像其他餐廳對成本價格保密到家，直接把進貨價全部公開透明。此外，該廚師要搞宣傳就放手給年輕人去搞。該網友直言，這就是他認為，為什麼很多人覺得柯P很普通，卻還是越來越多人支持柯P的原因。

對此，有網友則在底下回應表示「這篇必須推中肯，完全點出問題」、「一鍋老鼠屎 容不下一顆粥」、「非我族類 其心必異」、「真的 只是想當一個正常人沒想到反而是最不正常的」。

(中時電子報)