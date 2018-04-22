MLB》3A練功完畢！洋基頂級新秀首登大聯盟

2018年04月22日 08:25 中時電子報 蔡銘仁

洋基頂級新秀托瑞斯(Gleyber Torres)備受期待，但因春訓表現不佳，開季從3A出發，在他出賽13場，繳出打擊率3成70成績後，洋基今(22日)宣布，將把托瑞斯拉上大聯盟，這將是他生涯首度上大聯盟，最快在洋基明天對藍鳥的系列賽，就會登場亮相。

21歲的托瑞斯貴為聯盟評價第五高的新秀，去年原本就要上大聯盟，但因跑壘弄傷左手肘，進行韌帶移植手術作罷。錯過機會，托瑞斯也自覺可惜，今年復出投身春訓，展現想留在大聯盟的企圖心，但出賽13場，打擊率僅2成19，32打數吞10K，狀況並不理想，被送回3A練功。

托瑞斯到了3A，重拾昔日身手，出賽13場繳打擊率3成70、上壘率4成15、長打率5成43亮眼成績，另有1轟、11打點，也讓洋基決定讓他登上大聯盟。拉上托瑞斯，大聯盟記者松柏格(Chad Thornburg)推測，洋基可能同時把內外野兼修的優替人韋德(Tyler Wade)下放。

托瑞斯僅21歲上大聯盟，不過，他並不是洋基隊史最年輕上大聯盟的球員。洋基隊史最年輕上大聯盟的球員，是綽號「牛奶弟」的卡布瑞拉(Melky Cabrera)；他在2005年七月7日，以20歲又330天年紀上大聯盟。

若範圍縮小到七月前，洋基最年輕上大聯盟的紀錄，則由前洋基隊長吉特(Derek Jeter)所創；他在1995年五月29日被叫上大聯盟，當時他20歲又336天。托瑞斯此時上大聯盟，對洋基來說還有另一層意義，就是他得比原先多打一年，到2024年才會取得自由球員資格。

(中時電子報)