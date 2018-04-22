全台33家醫療院所宣誓 促「病人安全」國際發聲

2018年04月22日 09:26 中時 陳世宗

台中榮總許惠恒院長致詞。（陳世宗翻攝）

當全國正在為是否收到「WHA」邀請函而正努力透過不同串連，讓台灣醫療能夠在國際曝光時，台灣病人安全推廣同好會(TPSCC)再度串連全台33家大型醫療院所及醫療照護相關之協會與醫療儀器公司，21日下午在台中市全國大飯店舉行「2018年推動病人安全共同行動大會暨響應0x2020（零乘二零二零）誓師大會共同宣誓」，讓台灣醫療領域中的「病人安全」在國際發聲，提昇台灣在國際的能見度。

台中市仁愛基金會詹廖明義董事長是台灣順應世界潮流以「病人安全」在國際發聲的重要推手，自2005年起便在國內各醫療院所投入病人安全宣導作業，強調「問到底、說到底、傳到底」的信念，與民眾併肩合作的病人安全，才可以促進良好的醫病關係，讓各醫療院所重視病人安全、落實各項病人安全作業。

2017年首獲美國病人安全運動基金會(PSMF)認可，讓台灣病人安全推廣同好會成為台灣第一個成功加入此運動的公益團體，當時結集全台19家醫療院所、多個醫療照護相關之協會與醫療儀器公司由高層代表上台公開宣誓，將病人安全作業真正的在各家醫院落實。

今年世界衛生大會(WHA)將在5月21日到26日在日內瓦召開，迄今雖未收到正式「邀請函」，全國各大型醫療院所及相關產官學界為了讓台灣醫療在國際能不斷發聲，今年新增14家醫療院所響應0x2020（零乘二零二零）的行列，依照七大病安運動指導原則徹底執行，在2020年前達到將「可預防的死亡減少至零例」的目標。

活動也重金禮聘美國醫療儀器警報管理專家─Maria Cvach來台演講，談「醫療設備警報一連串疏失，如何構成『完美風暴』」及日本九州大學後信教授談「2018全球部長級病人安全高峰會議報告」等難得病人安全議題分享，讓與會者能夠掌國際病安新趨勢，也因此贏得許多院長、副院級以上及病人推動者熱烈回響。

今年新加入2018年推動病人安全共同行動大會暨響應0x2020（零乘二零二零）誓師大會的醫療院所：衛生福利部體系下的基隆醫院、台北醫院、屏東醫院、台東醫院、花蓮醫院、澎湖醫院、嘉南療養院等，及台中慈濟醫院、童合醫院、國軍台中總醫院、彰化基督教兒童醫院、台中榮總嘉義分院、若瑟醫院、屏東基督教醫院等，均由院長或副院長親自上台宣誓該院推動病人安全的決心及行動策略，讓全台各醫院由上到下，讓「Leadership與Teamwork」這塊病安文化基石能夠更加穩固。

台灣病人安全推廣同好會創辦人詹廖明義醫師，以完全非政府組織（無政治色彩）獲邀參加在世界衛生組織(WHO)主辦的The Third Global Ministerial Summit on Patient Safety（第三屆全球部長級病人安全高峰會議），再次讓台灣能夠參加國際會議的機會，也秉持初衷繼續用「病人安全」讓台灣在國際發聲。

(中時 )