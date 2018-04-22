徐國勇說了這話 他諷：笨蛋！最強的蘇貞昌也將成砲灰

徐國勇粉絲頁上的相簿中，有多張聚餐使用罐裝瓦斯的海鮮火鍋照。(報系資料照片、翻攝洪孟楷臉書合成)

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中時電子報
/綜合報導

深澳燃煤電廠引發高度空汙疑慮，反彈聲浪大，行政院發言人徐國勇日前以「要在家放一桶煤還是放一桶瓦斯，喜歡放哪個，自己心裡想一想」來比喻，引來眾聲批判。醫生作家楊鵬生更指出，徐國勇這番詭辯無異提油救火，深澳電廠將成執政黨新北市選舉致命且關鍵的一擊！民進黨若任由空污議題發酵，最強的蘇貞昌也將成為砲灰。

「你家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯，你會喜歡放哪一個？」是徐國勇19日下午轉述行政院長賴清德與民進黨立委便當會時所說。他事後喊冤說，自己是在形容安全存量，才會以「在家旁邊放一桶煤跟放一桶瓦斯」比喻，但中間有論述過程，不該被斷章取義，或惡意引申。

醫師楊鵬生21日在《蘋果》論壇發文指出，因為燒煤污染很大，所以家戶早就丟棄百年前燒煤的習慣，改用較貴的瓦斯。發電廠則常選址在山崖海角，影響的民眾較少，政治反對力量較易克服。日本福島311核災後，很少人會再相信核電安全的神話，核電幫只好改強調火力發電的壞處。

楊鵬生說，如果執政黨死鴨子嘴硬，硬要把黑的說成白的，只會讓民眾更快感到失望。民進黨如果任由空污議題發酵，最強的蘇貞昌也將成為砲灰。他強調，笨蛋！民進黨就是在家裏放瓦斯桶隨時等著氣爆！醫師在說健康最重要，到底有沒有在聽！

(中時電子報)

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