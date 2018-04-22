「柯黑大遊行」今登場 網友爆綠營南部動員北上…

姚文智日前與21名民進黨北市議員召開記者會舉辦「422機蛋大遊行」，該活動今日登場。(中時資料照)

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中時電子報
翻攝自PTT

有意參選台北市長的民進黨立委姚文智，日前與21名民進黨北市議員召開記者會宣布將在今(22)日舉辦「422機蛋大遊行」，被外界解讀為「柯黑大遊行」。對此，姚文智不僅拉北市議員參加活動，更有網友爆料，綠營疑似在南部動員民眾北上參加遊行「反柯」。

「422機蛋大遊行」主軸定為「台灣價值」、「翻轉台北」、「國家首都」，該活動今日登場。至於是否為「柯黑大遊行」，民進黨市議員許淑華昨日在臉書上指出，這只是場台北施政提出具體要求的遊行，讓市民能提出對政策態度的表達，強調並非「柯黑」或「反柯」，這番言論就被網友嘲諷「主辦人說柯黑，你說不是，精神錯亂阿！」

身為資深民進黨員、台北市家長會總會長謝俊州也出面力挺柯P，痛批這些黑柯議員，還直指總統蔡英文，難道會不知到姚文智參選北市會排名第3嗎？柯文哲則是回應，有時候抹黑抹紅太過分會遭到反彈。

對此，有網友在PTT論壇貼出一張截圖，內容提及南部某鄰里動員北上參加「倒柯大遊行」，沒有傳單、只靠鄰里通知動員，有免費遊覽車當天專送，「這次南部大動員，是因為北部動員不起來…」。

網友留言表示「我還以為在罷免總統，這樣動員的喔」、「南部人北上抗議，真的笑死」、「一堆遊覽車和南部人阻礙台北街頭」、「人家市民沒說話，南部人特地北上反台北市長」、「不是台北市的人去抗議幹嘛？」、「民進黨真的是被姚文智這豬隊友害死」。

(中時電子報)

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