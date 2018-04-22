NBA》帕波維奇確定缺席G4 馬刺無路可退

馬刺總教練帕波維奇確定明天第4戰繼續缺席了。(美聯社)

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中時電子報

馬刺官方22日宣布，總教練帕波維奇將因妻子艾琳過世，無法在明天凌晨3點30分登場的第4戰場邊執教，助理教練梅西納連兩戰暫代兵符，這對當前處於0勝3敗窘境的馬刺來說，無疑是天大的噩耗，卻是無可奈何的結果。

如果明天第4戰輸球，馬刺將會創造難堪紀錄，因為在帕波維奇執教的前21個球季，馬刺從未嘗過季後賽首輪被橫掃出局滋味，如今隨著帕總續因奔喪缺席，面對狀況越來越好的衛冕軍勇士，馬刺明天想要贏球難度很大。

「你必須把一切事情都放下，選擇不再去想，跟隨比賽計畫打就對了，」馬刺主力中鋒艾卓吉表示，「力求把所有事情都做好，你必須要打得就像這是最後一戰，如果我們沒做好的話，這確實是最後一戰了，我們必須昂首迎戰。」

只是馬刺距離淘汰出局，只是時間早晚問題，畢竟在NBA歷史中，過去128次出現0勝3敗落後情況(包含今天鵜鶘4連勝橫掃拓荒者)，從未有任何球隊演出大逆轉，馬刺想要創造奇蹟，簡直等於不可能的任務。

「這是一個非常特殊的場面，我從未經歷過類似情況，」吉諾比利表示，「帕波維奇不僅對於馬刺球員，也對整個球隊、整個NBA都很重要，看到他當前經歷的，真的令人難過，希望兩天過去了，我們情緒上可以有所恢復。」

(中時電子報)

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