羨慕經常出國玩？離職地勤揭工作4大「殘酷現實」

2018年04月22日 09:19 中時電子報 簡怡欣

航空人員看似光鮮亮麗，尤其工作福利羨煞旁人，像是免費、折扣機票，或是經常能出國玩。但航空工作幕後卻有不少辛酸，近日有離職地勤在「Dcard」分享8大職場甘苦談，引發網友討論說「很真實的分析」、「瞬間滅火」，還有同業留言「感同深受」。

原PO分析8大地勤優缺點，讓對航空業有興趣的人判斷自己「適不適合地勤這份工作」。他說，如果你是一位「享樂主義者」，地勤的好處在於排班相當自由，有心的話每個月挪出幾天出國完全不成問題；且地勤不是一份需要動太多腦筋的工作，如果喜歡「熟了就好的工作」，只要夠細心也夠努力學，每天上班都不會有太大的困難。

他指出，如果「喜歡經營IG」，擔任地勤也能讓你有拍不完的照片，舉凡出國照、看到明星的興奮文等等；若是「航空迷」，管制區內的單位可是天天都在看飛機，甚至難得有厲害的塗裝機來機場，可以衝第一個去拍照，羨煞其他航空迷。

但他表示，出國除了機票，住宿和三餐的開銷則是「享樂主義」的代價，業界不乏有人連續好幾年都是卡奴、以卡養卡的案例。再者，雖然地勤起薪高，但薪資調整幅度低、難升遷、取代性很高，若「有雄心壯志，想要當上高階主管」者，建議先好好考慮。

同時，地勤的輪班工作型態是「扼殺身體最恐怖的殺手」，長班、短班、假工時真加班永遠都在混亂的情況下進行，若「身體不是太好，或是對養生有一定的堅持」的人就不太適合；且工作很少有普通上班族時段的班別、常常需要加班，如果「很在乎提撥一定時間給家人」，從事這份職業是很難做到。

(中時電子報)