禮讓柯P與否？民進黨「大精分」 網諷：初心在哪

2018年04月22日 09:19 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

到底民進黨要不要禮讓現任市長柯文哲？抑或是派出姚文智角逐北市寶座？民進黨內部吵翻天，民進黨台北市議員更陷入「挺柯」、「反柯」的「精分」狀態，網友諷要柯文哲要和民進黨價值合拍，那當初民進黨所堅持的價值又在哪？

到底要不要禮讓柯Ｐ？不僅民進黨內部意見分裂，台北市民進黨議員陷入「大精分」狀態！在姚文智18日舉行的反柯大遊行的記者會上，身為民進黨台北市議會黨團總召李慶鋒戰出來支持表態，然而卻又表示，他不是以「總召身分」而是以「議員身分」支持。台北市議員許淑華更在臉書強調，「422機蛋大遊行，是對台北施政提出具體要求的遊行」，更強調這不是「柯黑」或「反柯」的遊行。

而台北市議員周威佑亦在臉書表示，「面對民進黨是否在台北市提名市長候選人的爭議，不應窄化為挺柯或反柯；也不能只計算會選到第幾名」。這是「價值合拍」的信念。然而，他卻又強調，柯文哲還有時間和機會挽回「價值」嗎？

只見底下網友留言，說「基層打電話，打爆議員辦公室，請問有誰知道，是不是真的民進黨基層打的」？「笑死人了！柯p又不是民進黨人，他幹麻要和民進黨價值合拍啊」！不過，有網友留言打臉，「是民進黨要挽回還是柯文哲要挽回」？還有網友要民進黨說明對「環保、勞工、兩岸與人權等議題的價值」為何？身為執政黨的民進黨是否忘記了當初的堅持信念？

(中時電子報)