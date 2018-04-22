探台灣戒嚴後多元思潮！台11個藝術家以「氣」驚艷美國

2018年04月22日 09:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

匯集11位台灣老中青藝術家當代抽象作品之《形非勢變》台灣抽象藝術交流展首度巡迴紐澤西哈蒙頓市與大西洋城地區，美東時間4月19日晚間在斯托克頓大學諾伊斯美術館克萊默藝廊（The Noyes Museum of Art of Stockton University, Kramer Hall）盛大開幕。

策展人張宗帆於開幕式上為展出作品進行導覽，她表示在西方現代主義的影響下，藝術家們從諸如「氣」、水墨、符號、書法、漢代墓磚和窗花設計等東方傳統題材上探討個人的抽象語彙。本展同時反映解除戒嚴（1949-1987）後，台灣社會逬發的多元思潮，並與隨著科技和網路快速融入現代生活後的「速食」文化間，不同世代的視覺風貌。

托克頓大學諾學校師生、藝文機構人士及社區居民近百人出席觀展交流，場面十分熱鬧。該展將在克萊默藝廊持續展出至6月6日。

〈形非勢變〉展覽由中華民國文化部贊助，駐紐約台北文化中心、國立台北教育大學人文與藝術學院及美國紐澤西斯托克頓大學共同主辦，展覽內容包括台灣藝術家沈金源、林偉民、郭博州、陶文岳、陳昱儒、張明錫、廖修平、劉永仁，及旅美台灣藝術家楊識宏、王小萍、張宗帆作品，涵蓋了廣泛的技法、風格和主題，並以多元的抽象繪畫和平面混合媒材，介紹自八十年代起如同異花授粉般不斷變化與發展的台灣抽象藝術。

策展人張宗帆於開幕式上為展出作品進行導覽，她表示在西方現代主義的影響下，藝術家們從諸如「氣」、水墨、符號、書法、漢代墓磚和窗花設計等東方傳統題材上探討個人的抽象語彙。本展同時反映解除戒嚴（1949-1987）後，台灣社會逬發的多元思潮，並與隨著科技和網路快速融入現代生活後的「速食」文化間，不同世代的視覺風貌。

駐紐約台北文化中心張書豹主任並特別致贈校方一枇介紹台灣文化藝術的書籍文宣，希望增進社區居民與學生對台灣的認識。不少觀眾表達未來有機會將親自遊歷台灣。諾依斯美術館館長Michael Cagno及斯托克頓大學藝術與人文學院院長Lisa Honaker亦表示，透過本次合辦台灣抽象藝術展覽，不僅增進該校與台北教育大學的姊妹校實質交流，也打開南澤西與台灣文化交流之門。

(中時電子報)