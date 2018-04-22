爭取申辦2022世界設計之都 林佳龍獲邀赴墨西哥「城市網絡會議」

台中市長林佳龍（左）獲邀赴墨西哥參加「城市網絡會議」，並贈送具有台中綠川文創LOGO的茶葉罐、台中手工具機的犀牛鎚等禮品，展現台中文創和產業的特色。（台中市政府提供）

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台中市為爭取申辦「2022世界設計之都」，市長林佳龍接受世界設計組織(World Design Organization,WDO)和2018世界設計之都主辦城市的墨西哥市政府邀請，於台灣時間22日清晨抵達墨西哥市；林佳龍將出席由墨西哥市主辦的「城市網絡會議」，將與WDO理事長Luisa Bocchietto等人交流。林佳龍表示，盼向國際展現台中文化城的設計實力，讓世界看見台中的軟、硬體能量。

林佳龍這次獲得WDO與墨西哥市政府邀請出席城市網絡會議，該會預計於墨西哥當地時間23日(台灣時間24日)舉行，以「Design for the City」(為城市設計)為主題，研討居民、公共空間、環境、城市識別、運輸和創意經濟等元素。

林佳龍將在會議中，以簡報方式分享台中的設計經驗，包括整治綠、柳川、筏子溪、城中城再生和打造水湳智慧城等，向世界展示台中在建設、文化及產業的設計能量；將分享對未來城市面貌的想法，進一步和與會者深入研討如何以設計解決市政推動、民生議題等。

林佳龍於台灣時間22日清晨抵達墨西哥市，獲得駐墨代表處大使廖世傑、中南美洲台灣商會聯合總會前總會長梁輝騰、墨西哥市台灣工商會會長梁原精及墨西哥市台灣工商會前會長暨中南美洲台灣商會聯合總會諮詢委員林裕期等當地僑界歡迎。

林佳龍也邀請台僑們回台參與今年台中世界花卉博覽會，並贈送具有台中綠川文創LOGO的茶葉罐、台中手工具機的犀牛鎚等禮品，展現台中文創和產業的特色。

林佳龍表示，市府組團參加墨西哥主辦的世界設計之都系列活動，目標爭取申辦2022世界設計之都，並將與曾獲選為世界設計之都的城市，交流申辦經驗。台中在縣市合併後，逐步推動文化城中城、水湳智慧城、大台中123等建設，將向國際展現台中在脫胎換骨後的軟、硬體的設計能量，以及未來的城市設計建設願景。

(中時 )

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