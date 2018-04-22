MLB》被拔先發轉牛棚 大都會哈維不爽

2018年04月22日 09:34 中時電子報 蔡銘仁

大都會今年戰績高飛，但「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)狀況仍不理想，先發4場下來，自責分率高達6，也讓大都會教練團做出抉擇，打算把他調往牛棚發展，哈維向來很有個性，聽到這個消息，自然有些不悅，面對媒體提問時，強調「我是先發投手」。

29歲的哈維熬過多次手術後，不再有王牌身手，甚至一度淪為大都會的「麻煩小子」。本季哈維重新出發，首場先發對費城人5局無失分，狀況似乎回神，但隨後又連3場投不好；在他美國時間4月19日對勇士6局失6分、吞今年第2敗後，大都會宣布將他移往牛棚。

對教練團的決定，哈維直言相當不爽，「1到10分，我的不爽程度肯定是10分，但我知道自己表現不佳，為了回先發，我得盡可能做我所能做的，現在來說，就是進到牛棚努力。」哈維生涯從未被拔先發，大都會總教練卡拉威(Mickey Callaway)坦言，這是個重大決定。

「哈維生涯中，替大都會投了不少場意義非凡的比賽。」哈維對大都會的重要性，卡拉威也明白，也坦言溝通過程，不是相當愉快，「這是令人挫折的消息，但聽起來他會接受一切，繼續出賽做好自己的工作。」哈維的空缺，將由傷癒復出的左投瓦格斯(Jason Vargas)遞補。

大都會選擇讓哈維去牛棚，而不是溝通下3A調整，因為他和投手教練艾蘭德(Dave Eiland)對哈維重振很樂觀，而過往把先發投手放到牛棚，是幫助他們復活的好方法。卡拉威認為，這會刺激哈維想拿出身手，證明自己還能先發，他們會盡自己所能，幫助哈維走過這段路。

儘管教練團想替哈維找回自信跟身手，不過卡拉威對他的啟用法沒設限，「他有投好球的能力，球路也很棒，不會因為有跑者就不讓他上。」哈維自知，現在自己只能認命，即便不想認同也要接受，盡自己本分幫助球隊，「最後，相信我能回到我的位置，那就是先發投手。」

(中時電子報)